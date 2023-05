Steuererhöhung könnte entfallen

Der Stadtdirektor baut auf die Übernahme der Kredite durch Land und Bund.

Remscheid. 600 Millionen Euro – so viel Schulden hat Remscheid im Laufe der Jahre aufgetürmt. Längst hat dies weitreichende Folgen: Weil Geld fehlt, sind zahlreiche Straßen zu Buckelpisten mit zahllosen Schlaglöchern verkommen. Nachdem aus Kostengründen Personal abgebaut wurde, müssen die Remscheider wochen-, manchmal sogar monatelang auf einen Termin bei den städtischen Behörden warten. In öffentlichen Gebäude herrscht ein erheblicher Sanierungsstau, der unter anderem im Rathaus allzu sichtbar wird. Was aber wäre, wenn Remscheid die Schulden auf einen Schlag los wäre? Mit dieser Vision beschäftigten sich nun die Ortspolitiker im Rechnungsprüfungsausschuss. Denn: Sowohl das Land NRW als auch die Bundesregierung wollen für Entlastung sorgen – etwa durch einen Altschuldenfonds. Stadtdirektor Sven Wiertz beantwortet Fragen zum Thema.

Bricht bei der Schuldenübernahme von Land und Bund plötzlich Reichtum in Remscheid aus?

Ganz sicher nicht, erklärt der Kämmerer. Aber: „Wir würden bei den Zinszahlungen erheblich entlastet“, betont Sven Wiertz. Allein für 2024 müsste er 9,8 Millionen Euro weniger dafür einplanen. Das hätte eine direkte Folge für die Menschen in Remscheid: Der zweite Schritt bei der Erhöhung der Grundsteuer würde entfallen. Die Stadt müsste also Hausbesitzer und ihre Mieter nicht erneut weiter belasten. Und: Ausgehend vom idealen Fall – also der Gesamtübernahme der Schulden – könnte Remscheid in den kommenden Jahren mit Jahresüberschüssen von bis zu 14,5 Millionen Euro rechnen.

Ist dadurch dafür gesorgt, dass es endlich wieder finanzielle Spielräume gibt?

Wohl kaum. Stadtdirektor Wiertz verweist darauf, dass es sich bei den Schulden um Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit handelt. Mit ihnen finanzierte Remscheid vor allem Aufgaben, die Bund und Land insbesondere im Sozialsektor auf die Kommunen übertragen hatten – ohne entsprechenden Finanzausgleich. Und genau dies müsse beendet werden. „Ansonsten wird sich die Problematik in einigen Jahren wiederholen“, erklärt Wiertz unter anderem mit Blick auf die Kosten für die Flüchtlingsbetreuung oder für den Rechtsanspruch auf Freizeitbetreuung in den Grundschulen. Seine Forderung lautet daher: „Bund und Land müssen sich in den Folgejahren zu einer auskömmlichen Gemeindefinanzierung bekennen, denn der Altschuldenfonds heilt nur die nicht auskömmliche Finanzierung der Vergangenheit – aber nicht der Zukunft.“ Das heißt: Die Entschuldung Remscheids sei zwar ein erster wichtiger Schritt. „Denn er nimmt uns vor allem die Risiken weiter steigender Zinsen“, sagt Wiertz. Es müssen aber noch weitere Schritte erfolgen, um Städte wie Remscheid nachhaltig zu entlasten.

Wie ist das große Investitionsprogramm Remscheids denn überhaupt darstellbar?

502 Millionen Euro will die Stadt bis 2027 ausgeben – etwa für den Umbau der Innenstadt, für Sanierung und Ausbau von Schulen, den Bau neuer Kitas, die Modernisierung des Freibads Eschbachtal oder den Rathaus-Anbau. Das gelingt zum einen durch Fördermittel, die Land und Bund bereitstellen – zum Beispiel für den neuen Friedrich-Ebert-Platz. Das ist aber auch nur durch neue Schulden möglich. Mit diesen Krediten werden aber Werte geschaffen, die wiederum das Eigenkapital der Stadt Remscheid stärken.

Interview

Auch der bergische SPD-Bundestagsabgeordnete Ingo Schäfer fordert eine Entlastung der Kommunen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) werde bis Ende 2023 einen Gesetzentwurf vorlegen. Mehr darüber im kommenden Interview der Woche.