Steine und Poller vergrößern die Parkplatznot

Anwohner der Hans-Böckler-Straße ärgern sich über gesperrte Fläche.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Parkplätze sind ein rares Gut in der Lüttringhauser Hans-Böckler-Straße. Erst recht seit vor etwa eineinhalb Jahren aus baulichen Gründen eine Garagenanlage mit 54 Stellplätzen gesperrt werden musste, die seither wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse nicht saniert werden kann. Entsprechend sauer stieß es den Anwohnern auf, als eine Freifläche in der Nähe des Schützenhauses mit Findlingen und Pollern abgesperrt wurde – und auch noch als mögliche Wende- und Parkfläche wegfiel.

Veranlasst hatten das die Technischen Betriebe (TBR), in Absprache mit einem privaten Grundstückeigentümer, wie TBR-Chef Michael Zirngiebl in der zuständigen Bezirksvertretung berichtete: „Wir sehen derzeit keine andere Möglichkeit.“ Die dort abgestellten Autos hätten regelmäßig die Zufahrt zum Grünzug Klausen behindert, so Zirngiebl.

Anlieger müssten sich an Kosten neuer Parkplätze beteiligen

Das sei ein „ewiges Ärgernis“ für die Kollegen von Forst und Grünflächenunterhaltung gewesen. Und auch die Feuerwehr habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass sie im Falle eines Waldbrands Probleme habe, den Bereich zu erreichen. „Wir hatten dieses Jahr schon zweimal die höchste Waldbrandgefahrenstufe“, betonte Zirngiebl. Die großen Steine und der herausnehmbare Poller seien deswegen notwendig, um die Zufahrtsmöglichkeit dauerhaft sicherzustellen. Helfen gegen die Parkplatznot könne ein eigenes Parkraumkonzept für den Bereich Hans-Böckler-Straße, schlug der TBR-Chef vor. Das müsste allerdings die Stadtverwaltung erst erstellen oder in Auftrag geben. „Kommt es dann aber zu Baumaßnahmen, finden wir uns in der wunderbaren Welt des Kommunalen Abgabengesetz wieder“, gab er zu bedenken. Bedeutet: Die Anlieger müssten sich an den Baukosten der neuen Parkplätze beteiligen.

Den betroffenen Anwohnern würde es aber schon reichen, wenn wenigstens ein Teil der gesperrten Fläche wieder freigegeben würde, machten einige in der Sitzung der Bezirksvertretung klar. So könne man den Zufahrt zum Grünzug „tausendprozentig“ sicherstellen, es bliebe aber noch etwas Platz zum Drehen und zum Parken. Eine Möglichkeit, die man gerne prüfen würde, sagte Michael Zirngiebl zu: „Wir können uns das ja noch mal vor Ort angucken.“