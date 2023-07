Viele Besucher im Steffenshammer - Spuren der Flut fast beseitigt

Der Verein feierte sein traditionelles Fest in der historischen Anlage. Es gibt einige Pläne für die Zukunft.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Mit der Resonanz auf das diesjährige Hammerfest im und rund um den Steffenshammer im Morsbachtal zeigten sich die Gastgeber zufrieden. Zahlreiche Besucher hatten sich auf den Weg gemacht, vor allem für einen Familienausflug bei nicht ganz so sommerlichem Wetter war das historische Areal am Samstag das ideale Ausflugsziel.

Kaum noch ließ sich erahnen, dass vor fast genau zwei Jahren die Flut auch am Steffenshammer verheerende Auswirkungen hatte. „Wir sind momentan noch dabei, die letzten Spuren zu beseitigen“, erzählte Lutz Kleuser, Vorsitzender des Steffenshammer e.V.

„Unglaublich dankbar sind wir für die Unterstützung unserer Mitglieder und vor allem auch der umliegenden Betriebe, die es uns ermöglichen, hier am Steffenshammer historische Schmiedetechnik erlebbar zu machen.“

Aktuell rund 150 Mitglieder zählt der Verein, der gerade dabei ist, sich allmählich zu verjüngen – um auch in den nächsten Jahrzehnten Interessierten die Geschichte unserer Region lebendig zu erhalten. Weitere Mitglieder, ob als Aktive oder als Förderer, sind sehr willkommen.

Am Samstag konnte auch Geburtstag gefeiert werden: „Am 1. Juli 2008 haben wir unsere Gründungsversammlung in der alten Picard-Villa abgehalten“, blickte Kleuser zurück. „Und für die Zukunft haben wir viele Pläne – Kooperationen mit den Aktiven, die unser Remscheider Platt am Leben halten möchten, und der Heimatspielbühne aus Lüttringhausen sind angedacht.“

Private Feiern möglich - jeden Monat geöffnet

Der Steffenshammer sei dabei stets einen Besuch wert: „Wir ermöglichen auch Führungen für Kleingruppen, stellen das Gelände für private Feiern oder die Abschlussfeier von vierten Klassen zur Verfügung.“ erzählte Kleuser.

Außerdem habe die Sehenswürdigkeit an jedem dritten Samstag im Monat zwischen geöffnet 11 und 17 Uhr geöffnet – bei freiem Eintritt. www.steffenshammer.de