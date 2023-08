Staus an der Großbaustelle sollen sich bald auflösen

Die Verkehrsführung am Friedrich-Ebert-Platz sorgt zurzeit für Ärger.

Eine Lösung scheint gefunden, doch: Nächstes Nadelöhr zeichnet sich schon ab.

Remscheid. Ab der nächsten Woche soll der Autoverkehr auf der Elbefelder Straße wieder flüssiger am Friedrich-Ebert-Platz vorbeifahren. Dafür wollen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) die Linksabbiegerspur zur Ludwigstraße in eine Geradeausspur verwandeln. Danach werden wieder zwei Fahrspuren in Richtung Bahnhofskreisel führen. Zudem sollen Schilder auf eine Umfahrung der Großbaustelle über die Nordstraße hinweisen.

Wie berichtet, war es seit Baubeginn auf dem Friedrich-Ebert-Platz insbesondere in den Stoßzeiten zu Rückstaus gekommen. Grund: Die Fahrspuren Richtung Bahnhof waren auf eine reduziert worden. Zum Schulstart wurde zudem die neue Fußgängerampel am Emma-Herwegh-Gymnasium häufig genutzt.

Nun soll die Ampel an der Einmündung zur Ludwigstraße so verändert werden, dass ein Linksabbiegen in die Ludwigstraße sowie ein Wenden dort nicht mehr möglich sein werden.

„Wir gehen davon aus, dass sich durch die dann wieder gewonnene Zweistreifigkeit der Verkehrsfluss ab der nächsten Woche deutlich verbessert“, erklärt TBR-Chef Michael Zirngiebl. Im städtischen Hauptausschuss stellte er für die Zukunft jedoch weitere Hindernisse in Aussicht. Wenn der Fußgängertunnel unter der Elberfelder Straße erst zugeschüttet wird, wie es im Zuge des Umbaus geplant ist, sollen auch die Fahrspuren auf der Gegenseite auf eine reduziert werden. Dann ist auch dort mit Staus zu rechnen.

Bis August nächsten Jahres sei mit Einschränkungen aufgrund der Großbaustelle zu rechnen, erklärte Zirngiebl vor den Politikern und fügte ironisch an: „Sie wird uns noch viel Freude bereiten.“

Wie berichtet, wird der Friedrich-Ebert-Platz für annähernd 10 Millionen Euro umgebaut. Der Busbahnhof soll verkleinert werden. Er erhält eine Überdachung, die von oben an einen Hockeyschläger erinnert. Der gewonnene Raum wird zum Stadtplatz mit Bäumen. Er soll zum Verweilen einladen.