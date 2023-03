Stauprognose zum Ferienstart: Hier wird es besonders eng

Die Osterferien beginnen. Was Remscheider Urlauber bei Reisen mit dem Auto beachten sollten.

Remscheid. Letzter Schultag: Heute beginnen die Osterferien. Viele Remscheider nutzen die Ferien, die bis zum 15. April andauern, um zu verreisen.

Aber Achtung: Laut ADAC kann es daher zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen kommen, die auch Remscheider Urlauber gerne nutzen, um in die Ferien zu kommen. Der Verein erinnert daran, dass die A1 und A3 sowie die A46 im Vorjahr über Ostern zu den Strecken mit den meisten Staus gehört haben.

Der Automobil-Club rechnet schon am ersten Ferien-Wochenende mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen. Zehn Bundesländer starten zeitgleich in die Ferien. Rund um Ballungsräume sei daher am heutigen Freitag ab 13 Uhr sowie am morgigen Samstag ab morgens sowie speziell wieder ab dem Nachmittag mit Staus zu rechnen.

Besonders hohes Verkehrsaufkommen erwartet der ADAC auf den Autobahnen A1, A2 und A31 Richtung Norden sowie auf der A3 in beide Fahrtrichtungen, da Urlauber sowohl die Niederlande als auch die Skiregionen gerne ansteuern.

Wann wird die Haupt-Reisezeit erwartet?

Besonders staubelastet werde in der Region auch der gesamte Kölner Autobahnring (A1/A3/A4) sein, zudem die A43 zwischen Wuppertal und Recklinghausen sowie die A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal.

Auch die A40 zwischen Duisburg und Essen werde noch voller als ohnehin schon, da eine wichtige Bahnstrecke gesperrt ist. Überhaupt geht der ADAC davon aus, dass es im Ruhrgebiet besonders voll wird.

Während der ADAC davon ausgeht, dass schon am ersten Ferienwochenende viele Menschen verreisen werden, prognostiziert er das höchste Verkehrsaufkommen für Gründonnerstag sowie die Feiertage.