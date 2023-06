Starkregen und Unwetter: Amtliche Warnung des Wetterdienstes

Unwetter in Remscheid

+ © DWD/Screenshot Die aktuelle Warn-Karte des Deutschen Wetterdienstes am 22. Juni 2023, 11.15 Uhr. © DWD/Screenshot

Wettervorhersage: Ab 14 Uhr könnte Starkregen und Gewitter drohen - der RGA hält Sie in diesem Ticker aktuell auf dem Laufenden. Feuerwehr bereitet sich vor. Wupperverband äußert sich.

+++Aktuell: Der Deutsche Wetterdienst hat nun eine Amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Auch das Bergische Land mit Remscheid, Wermelskirchen, Burscheid, Radevormwald gehört zum Warngebiet. Hückeswagen liegt derzeit außerhalb, dort gilt weiter die Vorwarnung. Gewarnt wird vor heftigem Starkregen mit 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden. Die Warnung gilt von 14 Uhr bis Mitternacht.

Feuerwehr und Polizei bereiten sich auf mögliche Einsätze vor (mehr dazu unten). Auch der Wupperverband hat sich zu den Vorsorge-Maßnahmen geäußert (siehe unten).

+++12 Uhr: Feierabendmarkt - noch keine Entscheidung

In Burscheid, wo heute ein Feierabendmarkt stattfinden soll, ist noch keine endgültige Entscheidung zu einer möglichen Absage getroffen worden. Möglicherweise werde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt, heißt es von den Organisatoren.

+++11.30 Uhr: Wupperverband: „Stauraum ausreichend“

Der Wupperverband beobachtet nach eigenen Angaben die Situation, die Bereitschaft Hydrologie vom Dienst sei aktiviert. Der Wupperverband stehe im engen Austausch mit den Kommunen und Einsatzkräften. Sollte der Starkregen tatsächlich das Bergische treffen, könne es an Wupper und Bächen „durch urbane Sturzfluten zu Überflutungen kommen“. Auch der Wupperpegel könne ansteigen.

Die gute Nachricht: In den Talsperren seien derzeit rund 10 Millionen Kubikmeter Stauvolumen frei - allein in der Wuppertalsperre 4 Millionen, in der Bever-Talsperre 2 Millionen Kubikmeter. Beide sind wichtige Puffer, um große Mengen Niederschlag aufzunehmen und so um den Wupperpegel zu drosseln.

„Aufgrund der am heutigen Vormittag prognostizierten Regenmengen geht der Wupperverband davon aus, dass der freie Stauraum ausreichend ist, um die Wassermengen aus dem Gebiet oberhalb der Talsperren zu puffern“, teilt der Wupperverband mit. Bei vorsorglichen Kontrollen seien verrohrte Bachläufe freigeräumt worden.

Die Bereitschaften des Wupperverbandes behalten die Lage engmaschig im Blick und passen z. B. die Abgaben aus den Talsperren situationsbedingt an. Derzeit ist keine erhöhte Abgabe aus den Talsperren erforderlich. Der Wupperverband appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, ebenfalls sehr aufmerksam zu sein und die Situation zu beobachten.

+++11.20 Uhr: Freibad Eschbachtal: Noch geöffnet

Das Freibad Eschbachtal ist bei zurückliegenden Sturzfluten regelmäßig überschwemmt worden. Noch sind die Mitarbeiter dort gelassen. Es haben sich allerdings auch nur wenige Badende eingefunden. Zehn drehen im Becken gerade ihre Runden. An den zurückliegenden Wochenenden waren jeweils bis 1200 bis 1500 Gäste im Bad.

„Wir warten ab, was kommt“, sagt Sportamtsleiter Martin Sternkopf. „Wenn was kommt, müssen natürlich alle Gäste sofort gehen, dann machen wir die Bude zu. Sicherheit geht auf jeden Fall vor.“

Mit dem Sanierung des Bades, die im Herbst beginnen soll, ist auch eine Freilegung des Eschbaches geplant. Dazu will die Stadt Flächen schaffen, auf denen sich das Wasser ausbreiten kann.

+ Die Vorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für Solingen und die Region - sie galt bis 11.15 Uhr, inzwischen gibt es eine Amtliche Wetterwarnung. © DWD/Screenshot

+++10 Uhr: Vorbereitungen auf mögliches Unwetter

Remscheid. Ob Regenfront und Gewitter das Bergische Land treffen werden, ist noch unklar - in einem aber ist sich der Deutsche Wetterdienst sicher: Wo es heute kracht, da können extrem heftige Unwetter auftreten. Deshalb gilt für die gesamte Region rund um Remscheid eine Vorwarnung vor Unwetter. Alle Menschen in der Region sollten die Wettersituation beobachten - der Remscheider General-Anzeiger hält Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Ab heute Mittag sollen von Südwesten her Starkregen und Gewitter aufziehen. „Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 cm kommen“, sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. „Regional ist auch mehrstündiger heftiger bzw. extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 100 l/qm in 3-6 Stunden möglich.“

Da Gewitter schwer vorherzusagen sind, gilt aktuell lediglich eine Vorwarnung - ab 12 Uhr heute Mittag. Die Meteorologen rechnen damit, dass die Wetterfront in der zweiten Nachthälfte abziehen wird.

Wie sich die Feuerwehr vorbereitet

Die Feuerwehr Remscheid befüllt seit heute Morgen die ersten Einsatzfahrzeuge mit Sandsäcken, Pumpen, Kettensägen und Werkzeugen, um im Einsatzfall gerüstet zu sein. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst“, sagt Wachabteilungsführer Mathias Fertsch. Noch ist die Lage ruhig, frühestens gegen 13 Uhr rechnen die Meteorologen mit stärker werdenden Niederschlägen im Bergischen Land.

Bereits im Vorfeld haben die Einsatzkräfte die neuralgischen Punkte in Remscheid abgefahren. Dazu gehören die Tallagen von Morsbach und Eschbach. Auch die Brücken wurden in Augenschein genommen. Beim Hochwasser im Sommer 2021 hatte sich darunter viel Treibholz gesammelt, so dass das Wasser nicht abfließen konnte. Mit einer ähnlichen Entwicklung rechnen die Einsatzkräfte heute nicht. „Dennoch muss im Fall der Fälle schnell gehen“, sagt Mathias Fertsch.

Polizei: Appell an Autofahrer

Einsatzbereit zeigt sich auch die Polizei. Sie wird die Feuerwehr unterstützen und Straßen sperren, falls es erforderlich wird. Die Autofahrer bittet sie bei Regenfällen um vorsichtige Fahrweise. Bei Starkregen ist die Sicht stark eingeschränkt, unter anderem droht Gefahr durch Aquaplaning.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.