Starkregen und Unwetter: Vorwarnung des Wetterdienstes

Unwetter in Remscheid

+ © DWD/Screenshot Die Vorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für Solingen und die Region am Donnerstag, 22. Juni 2023. © DWD/Screenshot

Wettervorhersage: Ab 12 Uhr könnte Starkregen und Gewitter drohen - der RGA hält Sie in diesem Ticker aktuell auf dem Laufenden.

Remscheid. Ob Regenfront und Gewitter das Bergische Land treffen werden, ist noch unklar - in einem aber ist sich der Deutsche Wetterdienst sicher: Wo es heute kracht, da können extrem heftige Unwetter auftreten. Deshalb gilt für die gesamte Region rund um Remscheid eine Vorwarnung vor Unwetter. Alle Menschen in der Region sollten die Wettersituation beobachten - der Remscheider General-Anzeiger hält Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Ab heute Mittag sollen von Südwesten her Starkregen und Gewitter aufziehen. „Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 cm kommen“, sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. „Regional ist auch mehrstündiger heftiger bzw. extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 100 l/qm in 3-6 Stunden möglich.“

Da Gewitter schwer vorherzusagen sind, gilt aktuell lediglich eine Vorwarnung - ab 12 Uhr heute Mittag. Die Meteorologen rechnen damit, dass die Wetterfront in der zweiten Nachthälfte abziehen wird.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.