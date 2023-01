Standpunkt zum Wochenmarkt: Zu viel Verkehr

Die Meinung von Sven Schlickowey zu einem möglichen Umzug des Wochenmarktes auf die obere Alleestraße.

Vieles spricht für einen dauerhaften Umzug des Wochenmarkts auf die Allee, aber eines dagegen: der Verkehr.

Die Alleestraße ist, so scherzen manche, die meistbefahrene Fußgängerzone der Welt, auf der bis in den Nachmittag hinein Lieferanten, Taxen, Krankenwagen und Paketdienste fröhlich ihre Runden drehen. Das ist der Funktion als Einkaufsstraße an sich schon nicht zuträglich, mit den Marktständen verträgt sich das aber erst recht nicht. Was jeder bestätigen kann, der beim Gemüseaussuchen schon mal die Füße einziehen musste, weil die Reifen eines Lkw bedrohlich nahe kamen.

Deswegen wäre eine völlige Sperrung der Allee für den Verkehr am Mittwoch- und am Samstagvormittag wohl die absolute Minimalforderung für einen endgültigen Umzug. Und auch an den anderen Tagen sollten Polizei und KOD vielleicht mal einen Blick mehr auf den Verkehr in der angeblichen Fußgängerzone zu werfen.