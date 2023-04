Für in Not geratene Menschen: Stadt muss dieses Jahr 1 Million Euro ausgeben

Das Land stellt Geld zu Verfügung. Diese Zielgruppen sollen davon profitieren.

Von Andreas Weber

Remscheid. 150 Millionen Euro schüttet das Land NRW im Kampf gegen Armut aus. 1,025 Millionen Euro aus dem Stärkungspakt erhält die Stadt Remscheid. In Zeiten der durch Inflation und Energiekrise sprunghaft gestiegenen Ausgaben sollen Menschen in Not und die dafür eingerichtete soziale Infrastruktur in den Kommunen gestützt werden. Im Sozialausschuss machte Dezernent Thomas Neuhaus klar, dass es sich um eine „seltene Chance“ handele, Mittel in diesem Bereich „facettenreich“ auszugeben.

Drei große Zielgruppen sollen in Remscheid bedacht werden: Zum einen Institutionen wie Arbeit Remscheid oder die Tafel, die ihre gestiegenen Energiekosten nicht über Drittmittelfinanzierungen abfedern konnten. Des Weiteren sollen in Begegnungs- und Beratungszentren Treffpunkte für die Bevölkerung, vornehmlich Senioren, geschaffen werden. Investiert werden soll in Mobiliar und Personal. Außerdem sollen Gelder in Einzelfallhilfen fließen. Für Neuhaus der wichtigste Aspekt. Ergänzend zu den Transferleistungen für Notleidende soll dieses Budget über Wohlfahrtsverbände wie Diakonie und Caritas ausgezahlt werden. Wenn der Rat am heutigen Donnerstag zustimmt, wird ein Interessenbekundungsverfahren anlaufen.

Gedämpfter Optimismus bei den Verantwortlichen im Sozialamt

Der hohe bürokratische Aufwand erschwert jedoch die Verteilung. Bis zum 31. Dezember 2023 muss alles in trockenen Tüchern, sprich: ausgegeben sein. „Wir haben den sportlichen Ehrgeiz, dies zu schaffen“, verkündete Thomas Neuhaus im Ausschuss.

Das Land gewährt die Unterstützung nur für Kosten, die 2023 angefallen sind. Was nicht ausgegeben wurde, ist nicht ins Folgejahr übertragbar. Nicht nur der Städtetag befürchtet, dass alles zeitlich sehr eng werden könnte. Auch wenn die Bereitschaft da sei, die Million auszugeben, bleiben Zweifel, räumte Johannes Günther (Sozialamt) ein. „Ich bin gedämpft optimistisch, dass wir das schaffen. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil alles gesetzeskonform sein muss.“ Günther betonte, dass der Stärkungspakt gut gemeint sei. „Aber wenn ich Menschen helfen will außerhalb der Sozialgesetzbücher, kann es entweder ungerecht oder kompliziert werden.“

Gerade bei den Einzelfallhilfen würde sich die Stadt in ein Spannungsfeld begeben: „Die Frage ist: Wer kriegt als Härtefall von dem Geld etwas ab?“ Bei den individuellen Unterstützungen wäre auch zu überlegen, ob die EWR nicht ein Budget bekommen, um Remscheidern, die in ihren Wohnungen von einer Stromsperre betroffen sind, zu helfen, kündigte Günther an.

Eine Verlängerung der Fristen wird es nicht geben. Bis Ende des Jahres muss der warme Segen ausgegeben sein. Dezernent Thomas Neuhaus sieht die Schattenseiten der Förderung, aber auch ihr Potenzial: „Eine Million extra gibt es nicht so oft. Jetzt sind wir an der Reihe zu beweisen, dass der Bedarf in Remscheid tatsächlich vorhanden ist.“