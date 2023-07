Bedürftige erhalten ein Balkonkraftwerk

Bis Jahresende verteilt die Stadt Remscheid eine Million Euro aus dem Stärkungspakt NRW. Auch einzelne Haushalte profitieren.

Remscheid. Bedürftige Remscheider können kostenlos ein Balkonkraftwerk beantragen. 600 Watt kompakte Solarenergie liefern die Mini-Solaranlagen mit Modulen, Wechselrichter und Anschlusskabel. Über die Steckdose wird das Kraftwerk unkompliziert ans Stromnetz in den Wohnungen angeschlossen.

98.186 Euro stehen der Arbeit Remscheid gGmbH aus der Million Euro, die der Stärkungspakt NRW 2023 nach Remscheid überweist, zur Verfügung. Einkommensschwache sollen bei den enorm gestiegenen Stromkosten auf diese Weise entlastet werden. Arbeit-Remscheid-Geschäftsführer David Felber rechnet damit, dass etwas mehr als 100 Haushalte in den Genuss kommen. Die Serviceagentur der Arbeit Remscheid wird das Set installieren, Kooperationspartner Gewag prüft die technischen Voraussetzungen und wer als Bedürftiger in Frage kommt. Die Wohnungsgesellschaft und die Arbeit Remscheid wollen nach einem Testlauf in einer leeren Wohnung zeitnah mit der Umsetzung im August beginnen.

Die Arbeit Remscheid erhält für dieselbe Klientel weitere 50.000 Euro, um stromfressende Alt-Kühlgeräte in Haushalten gegen energieeffiziente auszutauschen. 60 bis 65 Personen werden damit kostenlos bedacht. Sie werden aus dem Kreis der 7.000 Kaufhaus-Karteninhaber (Leistungsempfänger) ausgewählt.

Von dem großen Paket profitieren viele verschiedene Einrichtungen

Insgesamt sind die Arbeit Remscheid und die Menschen, die sie unterstützt, der größte Nutznießer der Million. Insgesamt 29 Einzelposten werden über die Million Euro aus dem Stärkungspakt bedient.

Anfangs herrschte bei der Stadt Skepsis, ob man das Landesgeschenk – wie es die Richtlinien des Paktes vorsehen – bis Ende des Jahres unterbringen kann. Dies gelang jedoch binnen drei Monaten. Am Ende waren die Mittel mit 1,5 Millionen Euro sogar überzeichnet. „Ich finde, wir haben für Remscheid ein richtig gutes Paket geschnürt, das vielen Bedürfnissen und Nöten gerecht wird“, erklärt Sozialdezernent Thomas Neuhaus.

Die Tafel erhält 60.000 Euro für den Zukauf von Lebensmitteln. Kinderschutzbund, die Schule für Musik, Tanz und Theater in Lennep, Stadtteilbüro Rosenhügel bekommen jeweils zwischen 3000 und 5540 Euro, um gestiegene Energierechnungen abfedern zu können. Der Mieterverein wird für 4000 Euro vier zusätzliche, kostenlose Beratungstage anbieten und die Diakonie ihre Schuldnerberatung temporär auf Personen ohne Rechtsanspruch nach SGB II und SGB XII ausweiten.

Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 umgesetzt werden

Lebensmittelgutscheine für Menschen in Not in Höhe von 44.200 Euro kann die Caritas verteilen. Sie wird darüber hinaus ihre Beratung durch Stellenaufstockungen ausweiten (154.120 Euro), für Einzelfallhilfen 100.299 Euro bekommen und in die Energiesparberatung 24.562 Euro stecken.

Auch Obdachlose werden über Einzelfallhilfen und Beratung bedacht. Dafür bekommt die Caritas 18.480 Euro. Außerdem erhält der Quartierstreff Klausen für niedrigschwellige Beratung und Mittagstisch zusätzliche 14.285 Euro.

Die Zeit drängt. Bis Ende 2023 muss alles umgesetzt sein. Weil es beim Verteilen so gut lief, hat Thomas Neuhaus beim Land mutig angeregt, ob die Stadt mehr bekommen kann, falls anderswo in NRW Paktgelder verfallen. Eine Antwort hat er noch nicht erhalten.