Stadtwerke spenden Brotdosen

Aktion

Rund 1200 i-Dötzchen an den Remscheider Grundschulen können sich über Brotdosen freuen, die ihnen der Energieversorger EWR spendiert.

+ Geschenk der EWR: Brotdose und Flasche. © EWR

Remscheid. Die Brotdosen gibt es zum 15. Mal in Folge für die Schulanfänger. Die Wasserflasche wird zum zweiten Mal verschenkt. Diese wird an mehr als 1100 Fünftklässler in elf Remscheider Schulen verteilt. „Gerade bei hohen Temperaturen sind sie sehr nützlich und können im Sinne der Nachhaltigkeit beliebig oft wiederverwendet werden“, heißt es vom Unternehmen.

Das Trinkwasser in Remscheid, so die EWR, sei besonders schmackhaft und außerdem sehr günstig. Ein Liter Trinkwasser kostet in Remscheid 0,00242 Euro pro Liter. „Damit kostet eine Befüllung der Wasserflasche, in die 400 Milliliter passen, weniger als ein Zehntel Cent.“ Mit den wiederverwendbaren und auffüllbaren Wasserflaschen werde Plastikmüll vermieden und somit die Umwelt geschont. -zak-