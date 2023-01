Stadtwerke: Bus-Wlan wird stark genutzt

Remscheid. Die Stadtwerke Remscheid (SR) sind laut eigenen Angaben sehr zufrieden damit, wie gut das Wlan in den Bussen genutzt wird. Seit 2018 gibt es das Angebot in Fahrzeugen des Verkehrsunternehmens nun. „Mittlerweile sind alle 89 Busse mit Wlan-Routern ausgestattet und als mobile Hotspots in Remscheid unterwegs. Unsere Fahrgäste schätzen diesen Service sehr. Das belegen vor allem die rund 360 000 Logins pro Monat“, berichtet Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Hoffmann.