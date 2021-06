Stadtverwaltung will ihren Papierverbrauch reduzieren

Digitalisierung sorgt für mehr Nachhaltigkeit

+ © Frank Michalczak Tagesordnungen des Rates gibt es noch auf Papier. © Frank Michalczak

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Verwaltung hat 18,5 Millionen Kopien in drei Jahren erstellt. Das kostete 154.000 Euro. Jetzt soll digitalisiert werden: Der E-Akte gehört die Zukunft.

Von Andreas Weber

Einsparung von Papier ist in der Stadtverwaltung ein erklärtes Ziel. Dennoch ist die Verwaltung von der Digitalisierung ein gutes Stück entfernt. Seit dem 1. Juli 2016 wurden insgesamt 17,272 Millionen Schwarzweiß-Kopien und 1,169 Millionen Farbkopien erstellt. Gestapelt, ergäbe sich ein Turm von 1800 Meter Höhe. 153 975 Euro hat die Stadt Remscheid in den vergangenen drei Jahren für Papier ausgegeben.

Die Schwarz-Weiß-Drucke verteilen sich zu je einem Drittel auf den Sitzungsdienst (Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Beiräte), die allgemeine Verwaltung und Unterrichtsmaterial für die Schulen. Längst aber hat das Rathaus der Blätterflut den Kampf angesagt. Bereits 2010 wurde durch ein Druckerreduzierungskonzept die Anzahl der Kopierer am Arbeitsplatz deutlich zurückgefahren. Ziel: die gemeinsame Nutzung von (Laser-)Druckern und der vermehrte Einsatz von Multifunktionsgeräten. Im Mai 2019 folgte eine grundlegende Druckeranalyse im Haus, bestätigt Kämmerer Sven Wiertz. Im Ergebnis wurde noch einmal der vermehrte Einsatz von Multifunktionsgeräten (Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen) bekräftigt. Die Stadt wird sich demnächst an einer Ausschreibung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister, die Dachorganisation in NRW (KDN), beteiligen, um im Verbund zu günstigeren Konditionen an Papier zu kommen.

Wünschenswert wären noch mehr Multifunktionsgeräte. „Aber für die bestehen spezifische Raumanforderungen“, stellt Wiertz fest. Dafür kämen nur zentrale Räume in Betracht, für die Mitarbeiter nicht zu weit laufen sollten, nennt Wiertz die Anforderung. Dass nicht mehr jedes Büro einen eigenen Kopierer habe, sei keine „erzieherische Maßnahme“, betont der Kämmerer. Schließlich habe jeder Fachdienst mit seinen Budgets ein wirtschaftliches Interesse daran, den Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Die Stadt beschafft, einem Erlass des NRW-Innenministeriums folgend, nur Recycling-Papier, das es „in vorzüglicher Qualität als weißes Papier gibt“ (Wiertz) und 80 Prozent des Ausstoßes ausmacht. Zu 95 Prozent wird in der Verwaltung beidseitig gedruckt.

Unterlagen für Politiker sollen komplett digitalisiert werden

Die Unterlagen für die Politik sollen zu Beginn der neuen Wahlperiode im Herbst digitalisiert werden. „Im Idealfall einer nahezu vollständigen Digitalisierung kann sich das Druckvolumen in der zentralen Hausdruckerei um bis zu ein Drittel reduzieren“, meint Wiertz. Ebenso plant die Stadt, über eine Förderung „Digitale Modellregion NRW“ sukzessive die E-Aktenführung bis Mitte 2021 einzuführen. Allein das Gutachten der Gemeindeprüfer, wo Remscheid noch weiter sparen könnte, umfasste übrigens 322 Seiten.