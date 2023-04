Stadtrat führt Generaldebatte zum Haushalt - und über die Verwaltung

Am Donnerstag erfolgen Weichenstellungen für Großprojekte. Auch der OB steht auf dem Prüfstand.

Remscheid. Vor Remscheid liegt eine Woche, die eine besondere Weichenstellung bringt: Die Ortspolitiker befinden am Donnerstag über den Doppelhaushalt 2023/24 – also darüber, wofür die Kommune in den nächsten zwei Jahren Geld ausgibt.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) hofft darauf, dass der Entwurf von Kämmerer Sven Wiertz (SPD) eine breite Zustimmung finden wird, wie er im RGA-Gespräch betont. Es gibt jedoch auch eine ganz Reihe von Änderungsanträgen, über die der Rat entscheiden muss.

So viel steht fest: Das Ganze wird Gelegenheit zur Generaldebatte über die Arbeit der Verwaltung mit dem Oberbürgermeister an der Spitze. Wer sich also ein Bild davon machen will, welche Positionen die einzelnen Fraktionen und Gruppen vertreten, sollte am Donnerstag ab 16.15 Uhr den großen Sitzungssaal des Rathauses besuchen.

„Den genauen Ablauf werden wir noch im Ältestenrat besprechen. Dabei wird es auch um die Redezeit gehen“, erklärt der Oberbürgermeister. Denn: Sprecher von immerhin sieben Fraktionen und Gruppen sowie Bettina Stamm (echt.Remscheid) können sich vor der Abstimmung zu Wort melden.

Um welche Großprojekte geht es im Stadtrat?

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP verfügt über eine Mehrheit. Sie hat mit dem Oberbürgermeister insgesamt 33 Stimmen. Dem gegenüber stehen 26 Stimmen – von CDU, Linkspartei, Pro Remscheid, WiR und echt.Remscheid. Sie alle werden über die Erhöhung der Grundsteuer B ebenso entscheiden wie über Großprojekte, also über die Sanierung des Freibads Eschbachtal oder auch über den geplanten Rathausanbau mit dem neuen Feuerwehrstützpunkt in der Innenstadt.

„Es geht hier um wichtige Investitionen für Remscheid“, fügt Mast-Weisz hinzu. Er werde deshalb um Zustimmung im Stadtrat werben.