Stadt legt Konzept für den Markt 13 vor

Raum für bildende Kunst und städtischer Kunstbesitz könnten Leerstand füllen.

Remscheid. Seit dem Umzug des Seniorenbüros ein Haus weiter in die Alte Bismarckstraße 4 stehen die von der Stadt gemieteten Räume am Markt 13 leer. Abgesehen von der Aids-Hilfe, die 2021 vorübergehend im Schaufenster Poster zu Kampagnen ihrer 40-jährigen Tätigkeit zeigte, blieben die 223 Quadratmeter Gesamtfläche verwaist. Seit August 2020 fehlt ein Nachfolger. Nun zeichnet sich eine Lösung ab und sie deutet unter anderem in Richtung Kunst.

Vis-a-vis der Stadtkirche ist Mietraum ungenutzt. Wer durch die Schaufenster blickt, sieht auf der verwinkelten, gefliesten Fläche im Erdgeschoss ein paar ineinandergeschobene Tische, Büroschränke und eine Leiter. Hinter den riesigen Glasfronten lässt sich erahnen, dass nach einer Renovierung viel Potenzial drinsteckt. Den Leerstand in einem langfristigen Mietverhältnis erklärt die Stadt mit der „sehr hohen Arbeits- und Projektauslastung insbesondere beim städtischen Gebäudemanagement, die von Prioritäten bei Schulen und Kindertageseinrichtungen geprägt ist“.

Wo früher Elektro Kappen sein Geschäft hatte, fanden Seniorenbüro, Quartiersmanagement und Stadtteilentwickler in multifunktionaler Nutzung eine Unterkunft. Jetzt gibt es neue Überlegungen, die sich gerade bei der Verwaltungsspitze zur Abstimmung befinden. Eine entsprechende Anfrage der Grünen für den kommenden Sozialausschuss (18. April, 17 Uhr, Historisches Zentrum, Cleffstraße 2-6) wird von der Verwaltung noch nicht beantwortet.

„Wir werden ein Konzept für den Markt 13 im Sozialausschuss am 10. Mai und im Kulturausschuss am 23. Mai vorstellen“, kündigt Stadtdirektor Sven Wiertz an. Ohne im Detail vorweg zu greifen, deutet der Stadtdirektor an, dass die seit langem verfolgte Überlegung eines Raumes für bildende Kunst und den städtischen Kunstbesitz zum Tragen kommen könnte. Galerie und Ausstellungen sollen wohl am Markt 13 eine langfristige Heimat finden.

2200 Kunstwerke sind im Besitz der Stadt Remscheid

2200 Kunstwerke sind im Besitz der Stadt Remscheid, angekauft verstärkt bis Ende der 80er Jahre. Gelagert werden sie in der Hastener Straße 100, wo das Stadtarchiv seinen Sitz hat. Seit es die städtische Galerie in der Scharffstraße nicht mehr gibt – vor neun Jahren ein Beitrag des Kulturbereichs zur Sanierung des städtischen Haushalts –, stellte sich die Frage, wo die Kunstschätze der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Seit einigen Jahren sind die zentralen, großen, hellen Räume des ehemaligen Radiogeschäftes Kappen dafür erste Wahl.