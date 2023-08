Stadt hegt Pläne für den Rathausplatz

Steht vor einer Umgestaltung: der Theodor-Heuss-Platz am Rathaus.

Cafés und mehr Grün sollen die kahle Fläche zum Treffpunkt machen.

Remscheid. Die Arbeiter beginnen nicht vor 18 Uhr und verlassen die Baustelle spätestens um 5 Uhr am nächsten Morgen. Von dem, was sie dort tun, bekommen die Autofahrer deshalb wenig bis gar nichts mit. Das wird sich ändern, wenn nicht mehr nur die Einfahrt, sondern die komplette Tiefgarage am Rathaus saniert wird. Der Innenstadt steht damit eine Großbaustelle bevor – einschließlich einer vorübergehenden Schließung der mit 400 Stellplätzen größten Parkgarage Remscheids. Doch nicht nur im Untergrund wird dann gearbeitet. Die Stadt hat große Pläne auch für den Rathausplatz.

+ Sanierungsarbeiten an der Einfahrt zur Rathausgarage: Mitarbeiter der Firma Metallbau Leßmann aus Radevormwald markieren Bohrpunkte für neue Anker. Die Männer arbeiten vor allem in der Nacht. Die Autofahrer bekommen von ihnen deshalb wenig mit. © Doro Siewert

Wie ein Schwamm hat sich die Decke der Tiefgarage mit Wasser vollgesogen. So nass ist das in den 60er Jahren verbaute Material, dass das Eigengewicht der Decke, deren Oberfläche den Theodor-Heuss-Platz bildet, um ein Vielfaches angestiegen ist. Deshalb droht aber weder den parkenden Autofahrern unter dem Rathausplatz akute Gefahr noch den Kunden des Wochenmarktes oder Partygängern darauf.

„Vielleicht gewinnen wir das Allee-Center ja doch dafür, sich in Richtung Rathausplatz zu öffnen.“

Im Auftrag der Park Service Remscheid GmbH, Tochterunternehmen der Stadtwerke, nehmen Statiker die Rathausgarage einmal im Monat in Augenschein. Sie sagen den Ordnungsbehörden danach an, welche Gewichte der Decke noch zuzumuten sind und welche vorläufig nicht mehr. Bislang sind die Bauexperten entspannt. Sogenannte Rissmarken, die sie angebracht haben, um die Bewegungen im Beton beobachten zu können, zeigen keine Verschlechterungen an.

Im Gegenteil, berichtet Armin Freund, bei den Stadtwerken Remscheid Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität. Nach einer Reinigung der Ablaufrinnen hat die Decke an Feuchtigkeit verloren.

Mit Einschränkungen dürfen also weiterhin Veranstaltungen vor dem Rathaus stattfinden. Das gilt, wie berichtet, auch für das Mallorca-Festival, das am Samstag nächster Woche geplant ist. Allerdings dürfen statt 5000 nur maximal 4000 Partymacher vor dem Rathaus mit Ikke Hüftgold und Co. feiern. Unter funevent-online.de sind die meisten Karten übrigens verkauft.

+ Frühestens Ende August sollen Arbeiten an der Einfahrt enden. © Doro Siewert

Wann der Platz für Veranstaltungen gesperrt wird, weil die Bagger dann das Pflaster aufnehmen, um an die darunter liegende Parkhausdecke zu gelangen, hängt nun vor allem von der Stadt Remscheid beziehungsweise vom Land NRW ab. Denn, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz: „Wenn wir die schon anpacken müssen, dann sollten wir den Platz auch komplett machen.“

Pläne für einen neuen Theodor-Heuss-Platz gab es zurückliegend schon viele. Keiner kam zum Tragen. So blieb die oft windgepeitschte Fläche vor allem gut, um darauf Fahrradfahren zu lernen. Das gilt für Generationen von Remscheidern.

Nun soll er doch aufgehübscht werden. Mit einem neuen Pflaster, denn das alte gibt es gar nicht mehr. Und mit mehr Grün außerdem. Das soll weitere Gastronomen veranlassen, Cafés, Bistros, Kneipen zu eröffnen und im Sommer Tische und Stühle rauszustellen. So soll insgesamt mehr Aufenthaltsqualität entstehen. Und vielleicht, sagt Baudezernent Peter Heinze, „gewinnen wir ja auch das Allee-Center dafür, sich in Richtung Rathausplatz zu öffnen.“

Heinzes Aufgabe ist es nun zunächst, die Fördertöpfe des Landes anzuzapfen. Denn allein, das steht fest, kann die klamme Stadt Remscheid den Umbau nicht finanzieren. Ob, wann und mit wie viel Geld die Stadt rechnen kann, steht noch lange nicht fest. Frühestens Ende 2024, hofft der Oberbürgermeister, sei deshalb mit einem Beginn der Umbauarbeiten zu rechnen.

Das gilt übrigens auch für die längst geplante Sanierung des Löwen-Standbildes aus Muschelkalk. Ein Riss, durch den das Wasser in die Tiefgarage plätschert, klafft unter seinem Sockel.

Tiefgarage und Kriegsbunker

Der überwiegende Teil der Rathausgarage ist annähernd 60 Jahre alt. 1970 wurde sie um einen Anbau erweitert, der im Kriegsfall als Luftschutzbunker genutzt werden sollte. Ausgelegt war diese Schutzanlage für bis zu 1655 Menschen. Wie alle Bunkeranlagen aus der Zeit des Kalten Krieges – insgesamt gab es davon drei – ist der Bau nicht mehr nutzbar. Die Tiefgarage zählt 400 Stellplätze. Sie ist stark frequentiert von Berufspendlern, Einkäufern sowie Besuchern des Rathauses und des Teo Otto Theaters.