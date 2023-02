Stadt baut Lichtmast auf fremden Boden

Die Stiftung Tannenhof wunderte sich über Anlagen auf ihrem Grundstück.

Remscheid. Für Irritationen sorgt derzeit die Baustelle am Friedrich-Ebert-Platz bei der Geschäftsführung vom Tannenhof. Die Stadt Remscheid errichtete am Rande des ehemaligen RGA-Medienhauses, das sich im Besitz der Stiftung befindet, eine neue Lichtanlage und sonstige Installationen, wozu ein Anschlusskasten und Leitungen entlang des gesamten Grundstücks zählen. Dies sei ohne Rücksprache geschehen, wie der kaufmännische Leiter Dietmar Volk bedauert. „Dabei handelt es sich nicht etwa um eine einfache Laterne, die da plötzlich steht, sondern um eine fette, feuerverzinkte Säule“, beklagt er die fehlende Absprache, die dazu führe, dass die Nutzung des Grünstreifens nicht mehr uneingeschränkt gegeben sei.

TBR drohten Tannenhof mit Bescheid des Ordnungsamts

Aufgeflogen sei das Ganze am 8. Februar bei einem Anruf der Technischen Betriebe Remscheid, den eine Mitarbeiterin des Immobilienmanagements der Stiftung entgegengenommen habe. Dabei sei sie aufgefordert worden, Baumkronen auf dem Grundstück zurückschneiden zu lassen, weil die neu aufgestellten Lichtanlagen durch diese verliefen. Der Wunsch seiner Mitarbeiterin nach einer Fotodokumentation sei seitens der TBR „unfreundlich zurückgewiesen worden“, wie Dietmar Volk von ihr erfahren habe. Stattdessen habe sie die Drohung vernommen, einen Bescheid des Ordnungsamtes zu erhalten, sollte der Rückschnitt der Baumkronen nicht bis Ende Februar erfolgt sein.

+ Das ehemalige RGA-Medienhaus am Ebert-Platz gehört seit Jahren der Stiftung Tannenhof. © Michael Sieber

Dietmar Volk macht aus seiner Empörung nach dieser „Landnahme“ keinen Hehl und wandte sich mit einem Schreiben an Baudezernent Peter Heinze, worin er klar machte, dass diese Vorgehensweise nicht zu akzeptieren sei.

Im RGA-Gespräch bedauert der Dezernent, dass die Stiftung nicht in die Planungen für den Ebert-Platz und der neuen Ampelanlagen zwischen Elberfelder und Konrad-Adenauer-Straße eingebunden gewesen sei. Die Verärgerung des kaufmännischen Leiters sei vollkommen verständlich. „Wir werden nun Verhandlungen führen“, kündigt er an. Offenbar waren Mitarbeitende davon ausgegangen, dass sich das Grundstück am ehemaligen RGA-Medienhaus in städtischem Besitz befindet – und nicht der Stiftung Tannenhof zuzuordnen sei.

Tannenhof kaufte der Stadt das Grundstück ab

Auch darüber wundert sich der kaufmännische Leiter, der im heutigen „Haus der seelischen Gesundheit“ ein breites Angebotsspektrum vorhält – unter anderem das Restaurant Der Berg ruft im Untergeschoss. „Wir sind vor einigen Jahren geradezu von der Stadt Remscheid ermutigt worden, die Grünfläche zu übernehmen. Wir haben sie dann zu den marktüblichen Preisen von ihr erworben.“ Unter anderem habe er dort Perspektiven für Außengastronomie gesehen, erklärt Volk, der es bedauerlich findet, dass die diversen Installationen einem möglichen Vorhaben entgegenstehen könnten.

Geschichte

Das „Haus der seelischen Gesundheit“ bietet Psychischkranken ein breites Angebotsspektrum – von ambulanter Behandlung bis hin zu Beratung. Es befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße 2-4, am Friedrich-Ebert-Platz. Eröffnet wurde es 2015. Ein Jahr später kam im Untergeschoss das Bistro Der Berg ruft hinzu.