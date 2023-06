Sport im Park: Gratis-Sportkurse unter freiem Himmel

Sportbund und Vereine bieten bis 12. August „Sport im Park“.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Yoga, Einradfahren oder Athletik: „Sport im Park“ des Remscheider Sportbundes geht heute in die zweite Runde. Während der Sommerferien können Groß und Klein an allen Angeboten kostenlos und ohne Anmeldung teilnehmen – alles draußen unter dem schönen bergischen Himmel. Die über 20 Angebote sind quer durch die Stadt verteilt, qualifizierte Trainerinnen und Trainer sorgen für Spaß. Zum Abschluss am 12. August gibt es einen Wasserporttag an der Bever-Talsperre.

Montags: „Fit mit Baby“ für Eltern mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Monaten steigt von 11 bis 11.45 Uhr an der Konzertmuschel im Stadtpark, organisiert vom RTV – außer am 10. und 17. Juli. Alternative bei Unwetter: RTV-Halle. Am Steinkreis im Kuckuck ist von 12.30 bis 12.50 Uhr mit dem Sportbund eine aktive Mittagspause für Erwachsene angesagt. Tabata am ehemaligen Stadtparkteich gibt es von 17 Uhr an für alle ab 16 Jahren (außer 17. bis 31. Juli). Im Anschluss, ab 18 Uhr, findet hier Yoga statt – (außer 17. bis 31. Juli). Matte nicht vergessen. Oder lieber Faszienyoga mit der LTG? 17.30 bis 18.30 Uhr im Hardtpark Lennep für alle ab 16 (außer 17./24. Juli). Bitte Decke oder Matte mitbringen. Gleiches gilt auch hierfür: Pilates an selber Stelle (18.30 bis 19.30 Uhr) – nur nicht vom 17. bis 24. Juli. Zum Downhill-Training lädt der RV Adler von 18 bis 19.30 Uhr an die Downhillstrecke Kothen ein, während der Lauftreff des RTB an der Skaterfläche der Halle West startet (18.30 Uhr). Capoeira ab acht Jahren bietet der RTV ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Hackenberg, bei Unwetter zieht man in die RTV-Hallen. „Strong Nation“ heißt es bei der LTG von 18.30 Uhr im Hardtpark für alle ab 16. Sollte es regnen, geht es in die Moll’sche Fabrik.

Dienstags: Für Kinder von acht bis elf Jahren bietet die LG Remscheid am 25. Juli und 1. August in der Sportanlage am Stadtpark Kinderleichtathletik an: 16.30 bis 18 Uhr. Einrad für Anfänger organisiert der TV „Frisch Auf“ Lennep bei trockenem Wetter vom 3. bis 23. Juli auf der Trasse für Kids ab acht Jahren an – aber nur mit Helm und am besten Ellbogen- und Knieschützern. Treffpunkt: Bahnhof Lennep. Die LTG bietet von 18 bis 19 Uhr Nordic Walking an. Treffpunkt ist der Parkplatz der Hilda-Heinemann-Schule. Mountainbike-Training für alle ab 14 ist mit dem RV Adler ab 17.30 Uhr im Bachtal angesagt. Zugang über Neuenteich. Zumba bietet die LTG für alle ab 16 im Hardtpark (18.30 Uhr), der RTV in der Konzertmuschel für alle ab 12 Jahren (19 Uhr – bei Regen: in den RTV-Hallen).

Mittwochs: Power-Walking mit dem RSV ab 9 Uhr, Treffpunkt: Stadtparkteich (außer am 19. und 26. Juli), Yoga im Stadtpark um 10 Uhr für alle ab 16 (außer 19./26. Juli). Der RTB-Lauftreff startet um 18.30 Uhr an der Skaterfläche der Halle West.

Donnerstags: Rennradtraining mit dem RV Adler auf der Trasse für alle ab 14: ab 17.30 Uhr ab Bahnhof Lennep.

Freitags: Heute ist wieder RTB-Lauftreff an der Halle West, aber schon um 17 Uhr. Wie wäre es mit Bogenschießen am 7. Juli mit dem RSV? Sportplatz Grund, 16 bis 19 Uhr, geeignet für alle ab zehn Jahren. Der RV Adler trainiert heute mit Kindern und Jugendlichen ab 16.45 Uhr im Bachtal auf dem Mountainbike.

Samstags: Modellautorennsport mit RCCars ist von 14 bis 17 Uhr in der Lenneper Straße 124 angesagt – aber nur bei gutem Wetter. Mitmachen können alle ab sechs Jahren. Bogenschießen bieten der RTV am 12. August für alle ab zehn Jahren (14 bis 17 Uhr) am Sportplatz Grund und die LTG auf Hof Sondern am 8. und 22. Juli sowie 12. August, je 14 bis 16 Uhr, für alle ab zehn Jahren.

Sonntags: High Intensity Intervall Training bietet der Sportbund am 23. Juli ab 10 Uhr in der Konzertmuschel im Stadtpark für Erwachsene an. Danach, 11.30 bis 12.45 Uhr, gibt es „Yoga intensiv Stretch“ für Erwachsene. Matte nicht vergessen.

Die Partner dahinter

„Sport im Park“ startet am heutigen Samstag und läuft bis zum 12. August, organisiert vom Sportbund Remscheid mit Unterstützung der Stadt Remscheid, dem Landessportbund NRW, der AOK Rheinland/Hamburg und Intersport Croll. Die aktuellsten Informationen zu „Sport im Park“ und der Abschlussveranstaltung an der Bevertalsperre am 12. August mit SUP-Yoga und Kanufahren gibt es auf der Homepage des Sportbundes Remscheid unter:

www.sportbund-remscheid.de