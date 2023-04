Spielplatz Hohenhagen und seine „Artgenossen“ sind fit fürs Frühjahr

Auf Herz und Nieren geprüft: Der RGA war bei der Kontrolle dabei.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sobald die ersten Sonnenstrahlen spürbar werden, werden auch die Spielplätze in Remscheid rege genutzt. Kinder tollen umher und nehmen die zahlreichen Spielgeräte in Beschlag. Schaukeln, Klettergerüste, Seilbahnen, Wippen und Rutschen müssen dann so einiges aushalten.

Dafür, dass alles reibungslos funktioniert, sorgen die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) bei der jährlichen Hauptkontrolle nach den Wintermonaten. Dirk Kürten und Dino Andresini sind die Männer, die hinter den Kontrollen stecken. Wir haben sie bei der Spielplatzbegehung am Hohenhagen begleitet.

+ Selbst ist der TBR-Mitarbeiter: Dino Andresini testet die Funktionsfähigkeit der Seilbahn im Eigenversuch. © Roland Keusch

222 Anlagenbegehungen führen die beiden Mitarbeiter insgesamt durch, 131 davon sind reine Spielplätze. Einer der größten der Stadt ist der Spielplatz am Alten Flugplatz im Steinbruchgelände Hohenhagen. 21 Geräte stehen hier für Kinder bereit, den Bolzplatz und den angrenzenden Kleinkinderspielplatz nicht mit eingerechnet. Dirk Kürten und Dino Andresini gehen mit Sorgfalt vor, prüfen die Funktion der Spielgeräte auf Herz und Nieren, bei einigen Spielgeräten auch im Selbstversuch. Die Überprüfung muss genauen Kriterien standhalten. Wenn etwa ein Seil gerissen, eine Schraube locker oder ein Verbindungsstück beschädigt ist, schreiten Kürten und Andresini zur Tat.

„Den Grundstamm an Werkzeugen haben wir immer dabei: Hammer und Schraubenzieher gehören genauso zu unserem Inventar wie etwa Prüfkörper“, sagt Dirk Kürten. Prüfkörper sind verschieden große Geräte, die verwendet werden, um die vorschriftsmäßige Lückengröße zwischen Gitterstäben zu überprüfen.

Schäden werden meist in Eigenregie repariert

Ist etwas nicht in Ordnung, reparieren die beiden Männer die Schäden meist in Eigenregie. Nur bei wenigen Geräten werden zusätzlich die Hersteller mit ins Boot geholt: „Das große Seilgerüst beispielsweise verlangt nach genauer Kenntnis des Spielgeräts, hier reichen schon kleinere Schäden, um die gesamte Statik zu zerstören“, sagt Dirk Kürten. Bei der Schaukel und der großen Turmrutsche haben die beiden Männer dieses Mal nichts zu beanstanden, ebenso wenig bei der Seilbahn und dem angesprochenen Seilgerüst.

+ Bei der Gerätewartung sind ein sorgfältiges Auge und das richtige Werkzeug gefragt. © Roland Keusch

Ein Problem bemerken die beiden Experten aber bei der Wipp-Schaukel-Kombination, auch „Wipp-Swing“ genannt. Der Kontakt zwischen den Schäkeln, den Aufhängevorrichtungen der Seile und selbigen stellt sich bei genauerer Untersuchung als unzureichend heraus. Aber die beiden Männer haben Glück: „In diesem Jahr lässt sich das noch durch ein einfaches Drehen der Seile beheben. Hier werden wir aber ein Auge drauf behalten“, sagt Dino Andresini.

Auch wenn dieses Mal alles in Ordnung war, reicht eine einzelne Untersuchung im Jahr nicht aus, um die Spielplätze funktionstüchtig zu halten. „Drei weitere Male in der Saison führen wir eine Funktionskontrolle der Geräte durch“, führt Dirk Kürten aus. Hinzu käme eine visuelle Kontrolle, welche die TBR jede Woche durchführen. „So wissen wir letztendlich besser, wann zum Beispiel Sand neu aufgefüllt oder Fundamente ausgetauscht werden müssen“, sagt er weiter. Bei der Wipp-Swing sei dies erst im letzten Jahr der Fall gewesen.

+ Der Blick fürs Detail ist bei den Funktionsüberprüfungen der Spielgeräte entscheidend. © Roland Keusch

Mit der Jahreshauptkontrolle des Spielplatzes Hohenhagen hat die TBR jetzt gut ein Drittel des Pensums geschafft. Für Stressfalten sorgt das allerdings bei Kürten und Andresini nicht: „Wir sind nach wie vor mit großer Freude bei der Arbeit“, verraten beide. Ein paar Tipps haben die TBR-Mitarbeiter auch noch auf Lager: „Die Regeln an den Spielgeräten sollten auf jeden Fall beachtet werden. Ein Helm zum Beispiel steigert die Sicherheit auf einigen Klettergerüsten nicht, sondern beeinträchtigt die eigentlich angedachte Nutzungsweise“, merkt Dino Andresini an. „Ansonsten ist es aber entscheidend, die Kinder selbst ihre Grenzen austesten zu lassen“, fügt Kürten hinzu.

Kosten

Insgesamt 1,3 Millionen Euro fielen 2022 für die Unterhaltung von 131 Spielplätzen in Remscheid an. Neben dem Großteil von 1,1 Millionen Euro, der für Pflege, Reparatur und Instandsetzung verwendet wurde, kommt auch der Anteil für Rasen und Baumpflege hinzu, sagt Oliver Jilg, Bereichsleiter bei den TBR. In den letzten Jahren sei eine Tendenz zu höheren Pflegekosten beobachtbar gewesen, so Jilg.