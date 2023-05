Sparkasse kündigt neue Gebühren an

Die Stadtsparkasse Remscheid kündigt ihren 50.000 Privatkunden neue Kontogebühren an.

„Es sind Preisanpassungen enthalten, das gehört zur Wahrheit dazu“, sagt Vorstandschef Michael Wellershaus: „Für viele andere Kunden wird das Konto aber auch preiswerter.“ In einem Schreiben bittet die Sparkasse ihre Kunden um Zustimmung. Doch nicht jeder ist dazu bereit.

„Die Erhöhung ist nicht angemessen“, heißt es am Telefon der RGA-Aktion Dranbleiben. In der kommenden Woche will die Sparkasse ihre Gebührenschritte erläutern. -ric-