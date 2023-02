Sozialdezernent Neuhaus: „Wir haben Menschenleben gerettet“

Sozialdezernent Thomas Neuhaus im Interview zum Ende des Remscheider Corona-Krisenstabs.

Das Gespräch führte Andreas Weber

Maskenpflicht in Bus und Bahn sind aufgehoben, die Isolationspflicht bei Positivgetesteten ebenso, der Krisenstab aufgelöst. Ist Corona vorbei?

Thomas Neuhaus: Wir sind in der Phase der Normalisierung, wir werden jedoch immer mit dieser besonderen Infektionskrankheit zu tun haben. Aber es gibt die Impfung, die Gesellschaft hat sich immunisiert, die Bevölkerung weiß durch die bisherigen Maßnahmen damit umzugehen. Es ist jetzt ähnlich wie die Grippe.

Der erste Verdachtsfall in Remscheid wurde am 29. Februar 2020 gemeldet. Am Tag, als die Nachricht im RGA stand, rief eine ältere Dame bei uns an, die erbost fragte, warum wir so viel Panik verbreiten müssen.

Neuhaus: Mir wurde das Ausmaß bewusst, als ich in einer Konferenz der Krisenstabsleiter saß und gemeldet wurde, dass im Ruhrgebiet die erste Frau, eine Über-80-Jährige auf der Intensivstation eines Krankenhauses an Corona verstorben war. Da rückte die Pandemie auch bei uns näher, mit den schrecklichen Bildern aus Bergamo im Hinterkopf. Unsere größte Befürchtung war, dass Menschen in diesen Dimensionen sterben.

Todesopfer gehörten auch hier bald zum Alltag.

Neuhaus: Beim Vorstellen der Todeszahlen im Krisenstab mussten wir immer wieder schwer schlucken. Schlimm war, dass wir zwar etwas tun, aber nicht verhindern konnten. Dass in Remscheid-Lennep innerhalb weniger Wochen 33 Senioren in einer Pflegeeinrichtung starben, war ein großer Schock und bleibt es bis heute. Es hat uns erschüttert, dass wir nicht mehr Menschenleben retten konnten. Wir standen auch unter enormem Rechtfertigungsdruck. Ich habe es schon oft erwähnt: Wir mussten in der Anfangszeit, in der es keinen Impfstoff gab, davon ausgehen, dass die Kapazität des Krematoriums nicht ausreichen und haben ein Zwischenlager für Leichen in einer Sporthalle identifiziert, in der wir mit einer Eisbahn für die Kühlung der Körper gesorgt hätten. Von Bergamo ausgehend lag unsere Hochrechnung bei 1500 Toten in kürzester Zeit. Auch mit einer psychologischen und geistlichen Organisationseinheit als Beistand waren wir auf ein Massensterben vorbereitet.

Der Krisenstab setzte auch nur konsequent um, was Bund und Land vorgaben.

Neuhaus: Stimmt. Ich bin andererseits sicher, dass wir durch unsere Entscheidungen viele Menschenleben gerettet haben, auch wenn manche Maßnahmen heute von Bund und Land nicht erneut so entschieden würden.

Alle Interviews der Woche finden Sie hier.

Welche waren das?

Neuhaus: Eindeutig, dass anfangs die Pflegeheime durch die Corona-Schutzverordnung des Landes dicht gemacht und die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Das war ein schwerer Fehler. Die Vereinsamung der Senioren hat große negative Effekte gehabt. Auch bei den Kitas und Schulen wissen wir, dass Distanz und Isolation nicht der richtige Weg waren. Wir beobachten heute in den Familien die Folgen der Pandemie. Es gibt ein rasantes Wachstum an Fällen in der Jugendhilfe und der psychologischen Beratungsstelle.

Anfangs tasteten sich Wissenschaft und Politik an Unbekanntes heran.

Neuhaus: Ja, nachher ist man immer schlauer. Welche Maßnahmen trifft man, wenn man einen Virus hat, von dem wir lange nicht wussten, wie die Übertragungswege sind und man sich hundertprozentig schützt? Im Nachhinein muss man sagen, dass die Maskenpflicht eher hätte eingeführt werden müssen. Klar, auch über die Ausgangssperre konnte man diskutieren. Manches trieb erstaunliche Blüten: Dass Remscheider nicht nach Mecklenburg-Vorpommern durften, weil wir eine Inzidenz von 50 hatten, mutet heute fast lustig an. Auch die Reisebeschränkungen in einigen Bundesländern. Oder dass Wuppertaler zur Müllentsorgung nach Remscheid fuhren, weil der dort vom Krisenstab dichtgemacht worden war.

Zwei Jahre und elf Monate haben sie Woche für Woche, oft täglich im Krisenstab zusammengesessen. Was nehmen Sie aus dieser intensiven Zeit mit?

Neuhaus: In dieser Zeit sind wir zu einem verschworenen Kreis geworden, der gelernt hat, über die Grenzen seiner Institution vertraulich, unter höchstem Druck effektiv zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger zusammenzuarbeiten. Über die Pandemie hinaus haben sich neue kollegiale Verbindungen ergeben, kurze Drähte, die ich nicht mehr missen möchte. Wie die Zusammenarbeit mit dem Sana, der Kassenärztlichen Vereinigung, EWR, Bundeswehr und Polizei, nicht zu vergessen die interne Kommunikation mit der Feuerwehr und im Rathaus mit den unterschiedlichen Fachdiensten.

Heißt: Bleibende Strukturen für weitere Krisen wurden geschaffen?

Neuhaus: In der Tat. Ich habe in meinem Berufsleben noch nie so gute Arbeitsstrukturen erlebt. Das hat den Krisenstab ausgezeichnet. Wir haben unter enormen Stress viele Entscheidungen täglich zu treffen gehabt, die ausgewogen und maßvoll sein mussten. Über einen so langen Zeitraum verbindet das. Das erfüllt mich mit Stolz.

Wurde dies auch in der Bevölkerung so gesehen?

Neuhaus: Unbedingt. Der kurze Draht, von dem ich sprach, galt auch für die Bürger. Wir haben unser Vorgehen transparent kommuniziert, vor allem auch jede Frage, die uns am Telefon oder per E-Mail gestellt wurde, beantwortet. Das haben der Oberbürgermeister und ich oft persönlich gemacht, teilweise bis spät in die Nacht. Wenn in einer Stadt von 115 000 Einwohnern der Eindruck entsteht, wir reagieren nicht, die begründen ihr Tun nicht, wäre das fatal gewesen. Jeder war und ist uns wichtig. Ich glaube, die Menschen haben dem Krisenstab überwiegend vertraut und hatten den Eindruck, dass die Stadt im Zusammenspiel mit anderen Behörden einen guten Job macht.

Dabei heißt es, bei Behörden dauere alles so lange.

Neuhaus: Wir konnten gängige Vorurteile widerlegen in der Pandemie, indem wir in kürzester Zeit viele aufwendige Dinge organisiert haben wie Notkrankenhaus in Neuenkamp, Impfzentrum in Reinshagen, Testzentren mit PCR- und Bürgertests oder mobile Impfaktionen. Ich erinnere mich gut, wie wir bei letzteren am 27. Dezember 2020 in der Kälte vor dem Alloheim gestanden sind und der erste Senior geimpft wurde. Was uns auch geholfen hat, war, dass es keine Beschaffungsengpässe für Masken oder medizinische Artikel gab. Wir hatten eine extrem gute Bestellpolitik. Geholfen hat, dass wir aus der Schweinegrippe-Zeit noch große Bestände hatten.

Am 28. Februar 2020 tagte der Krisenstab erstmals. Ahnten sie damals, das wird uns länger beschäftigen.

Neuhaus: Natürlich hatte niemand eine Vorstellung, aber wenn mir jemand gesagt hätte, das dauert länger als ein Jahr, hätte ich gesagt: Nein. Als kommunaler Geschäftsführer eines Job-Centers vor meiner Remscheider Zeit habe ich zuvor die Schweinegrippe miterlebt, die an uns vorbeiging. Aber als Anfang 2020 aus Gangelt im Kreis Heinsberg die ersten Hiobsbotschaften kamen, ahnten wir, dass dieser Virus alles Dagewesene sprengt.

Gab es einen Wendepunkt, an dem Sie dachten, jetzt bekommen wir es in den Griff?

Neuhaus: Eindeutig die Zeit, als wir die Impfstoffe einsetzen konnten und die meisten Menschen ihren Schutz hatten, die Sterbequote deutlich sank, insbesondere bei den vulnerablen Älteren. Da kehrte mehr Ruhe ein, die Taktung unserer Krisenstabstreffen konnte reduziert werden.

Am 27. April 2020 wurde NRW-weit die Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen eingeführt, zu Beginn waren noch Schals und Halstüchern erlaubt. Danach überschlugen sich wechselnde gesetzlichen Bestimmungen, die sie beinahe täglich zum Handeln und Umdenken zwangen. Hatten Sie zwischenzeitlich das Gefühl, an Grenzen zu stoßen?

Neuhaus: Manchmal habe ich gedacht, halten das meine Nerven aus, bin ich widerstandsfähig genug. Auch Angst war dabei. Aber: Wir sind über uns hinausgewachsen. Fakt ist, dass wir sieben Tage die Woche über einen langen Zeitraum bei Weitem nicht nur acht Stunden am Tag zum Wohle der Remscheider gearbeitet haben. Es gab keine Alternative. Überstunden-Konten und aufgehäufte Urlaubstage der Mitarbeiter müssen bis heute abgearbeitet werden. Das gilt nicht nur für den Krisenstab, die Sieben-Tages-Schichten sind im Gesundheitsamt bis vor kurzem durchgeführt worden. Zwischendurch sind immer wieder Mitarbeiter ausgefallen an Corona, viele auch durch Überlastung. Es gab auch sehr viel freiwillige Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus. Die Aufgaben im Impfzentrum haben wir auch immer neben externen Kräften mit eigenen Kräften besetzen können. Das fand ich sehr beeindruckend und auch richtig.

Lesen Sie auch „Herr Wigger, was hat Corona mit den Menschen in Ihrem Altenheim gemacht?“ „Herr Wigger, was hat Corona mit den Menschen in Ihrem Altenheim gemacht?“

Hintergrund / Chronik

Der Krisenstab Covid 19 bestand aus 13 festen Mitgliedern unter Leitung von Dezernent Thomas Neuhaus (55). Ihm gehörten neben Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz mehrere städtische Vertreter vom Gebäudemanagement bis zur Psychologischen Beratungsstelle an. Dazu kamen Polizei, Bundeswehr, EWR, Sana-Klinikum, die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein sowie TBR.

249 Sitzungen absolvierte der Krisenstab vom 28. Februar 2020 bis 6. April 2022 in der Feuerwache, danach wurde er ruhend gestellt. Am 26. Januar diesen Jahres wurde der Stab mit Beendigung der Corona-Maßnahmen aufgelöst.

Der erste Verdachtsfall erreichte Remscheid am 29. Februar 2020, eine junge Remscheiderin, die mit ihrem Freund Rosenmontag in Gangelt/Kreis Heinsberg gefeiert hatte, und sich zuhause in Isolation begab, am Ende aber nicht positiv war.

Erste Corona-Fälle wurden am 6. März 2020 in Remscheid vermeldet. Drei von sechs getesteten Personen hatten sich auf ihrer Bustour vom Nahen Osten nach Hause bei einem Mitreisenden mit SARS-CoV-2 angesteckt. Außerdem wurde eine Angehörige aus dem Kreis positiv getestet. Allen Erkrankten ging es gut.

Weitere Daten: Impfstart im Impfzentrum Sporthalle West am 8. Februar 2021; Schließung 30. September 2021; Impfstart der städtischen Impfstelle im Zentrum Süd am 1. Dezember 2021; Schließung 31. Mai 2022; übergangsweise Impfung im Gesundheitsamt Hastener Straße; Impfstart der städtischen Impfstelle in der Berghauser Straße im Juli 2022; Schließung 28. November 2022.