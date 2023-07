Wohin ist Röntgen dieses Mal gereist?

Von seinem Geburtshaus hat Wilhelm Conrad Röntgen in der vergangenen Woche das nächste Ziel angesteuert. Wo befindet er sich denn heute? Erkennen Sie seinen Standort? Dann machen Sie einfach mit und schreiben uns Ihre Lösung bis zum kommenden Dienstag, 11. Juli. Das nächste Rätsel erscheint am darauf folgenden Mittwoch.

Das letzte Bild zeigte die kleine Figur von Wilhelm Conrad Röntgen vor dem Geburtshaus. Der zweite Teil des Sommerrätsels führt ihn ganz woanders hin. Erkennen Sie den Ort?

Remscheid. Das Sommerrätsel 2023 widmet der RGA Wilhelm Conrad Röntgen, der in diesen Wochen kreuz und quer durch Remscheid reist: Erkennen Sie, wo er sich gerade befindet (hochformatiges Foto rechts außen)? Dann haben Sie die Chance auf attraktive Gewinne. Wöchentlich verlosen wir das Buch „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“ und am Ende der sechsteiligen Reihe ein Erlebnispaket der bergischen Gästeführer für Familien und Freundeskreise.

Der erste Wochengewinner steht fest: Die Postkarte von Rolf Brink wurde aus zahlreichen Einsendungen gezogen. Passend zum Thema zeigt seine Einsendung diverse Lenneper Ansichten, so auch vom Röntgen-Museum. Rolf Brink kannte die richtige Antwort: In der letzten Woche stand die Figur des weltberühmten Forschers an Röntgens Geburtshaus. Für Rolf Brink liegt das Buch mit den Freizeittipps nun in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, bereit, die derzeit montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

+ Beim ersten Teil unseres Sommerrätsels befand sich Röntgen an seinem Geburtshaus, Gänsemarkt 1. © Roland Keusch

Beim Hauptpreis haben Glückspilze die Gelegenheit, mit zertifizierten Gästeführern unterschiedliche Facetten der die Heimat zu entdecken. Stadtführungen, zum Beispiel mit dem Nachtwächter durch Lennep, stehen dabei ebenso zur Wahl wie Ausflüge zur Wupper-Talsperre, zum Müngstener Brückenpark oder ins Morsbachtal.

Die Touren richten sich an Geschichtsinteressierte, Heimatkundler oder naturverbundene Wanderer, die Geheimnisse des Bergischen Landes erkunden wollen.

Was zeigt das neue Rätselfoto?

Die Teilnahme lohnt sich also. Und wer möglichst oft die richtige Lösung bei dem Sommerrätsel einreicht, erhöht seine Chancen auf den Hauptgewinn. Denn am Ende der Rätselreihe kommen alle richtigen Einsendungen erneut in den Lostopf, wobei dann der Hauptgewinner oder die Hauptgewinnerin ermittelt wird.

Teilnahme und Einsendeschluss

Einsendeschluss ist jeweils der folgende Dienstag nach dem Suchbild – beim zweiten Rätsel also der 11. Juli. Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie können zum einen den Postweg wählen. Die Adresse lautet: Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Natürlich ist zum anderen auch eine E-Mail mit der Lösung möglich, und zwar an: redaktion@rga.de

Wichtig: Bitte auf der Postkarte oder in der E-Mail an den Betreff „RGA-Sommerrätsel“ und an die Kontaktdaten denken.

Einen kompletten Überblick über die Freizeitangebote der Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis, eine Vorstellung der Gästeführer und eine Liste mit bereits feststehenden Termine gibt es auf der Homepage der Initiative:

www.bergisch-erlebnis.de

Hinweis

