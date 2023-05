Solinger Straße: Kirschbäume sorgen heute für Stau

An der Solinger Straße werden heute Bäume gefällt.

Diese Fällarbeiten dulden keinen Aufschub.

Remscheid. An der Solinger Straße drohen drei Kirschbäume, auf die Fahrbahn zu stürzen. Am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr rücken deshalb die Männer mit der Säge an. Vor und nach der stationären Blitze ist deshalb bis mindestens 10.30 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zur rechnen.

„Wir wissen, dass wir uns damit keine Freunde machen“, erklärt Reinhard Bauer, Leiter des Bereichs Grünflächen bei den Technischen Betrieben Remscheid, auf RGA-Nachfrage: „Die Bäume sind allerdings so marode, dass wir sofort handeln müssen.“ Das hatte ein Ortstermin am Dienstag gezeigt. Äste sind bereits aus der Krone gebrochen. Die Stadt will kein weiteres Risiko eingehen.

Die Solinger Straße wird vor allem von Pendlern von und nach Solingen beziehungsweise der L 74 genutzt. Für die Teilsperrung und die Verkehrsregelung kommt heute auch die Polizei zum Einsatz. -ric-