So kamen die kleinen Tempel ins Bergische

Eines von zweien: Das Tempelchen in Burg.

Ein Interview mit August Diederichs (1819-1917) – natürlich rein fiktiv. Er erzählt uns wie die Tempel ins Bergische Land kamen.

Klaus Hinger

Remscheid. Morgenstunde eines Sommertages unmittelbar am Burger Diederichstempel. Über der Wupper im Tal liegt ein dünner Nebelschwaden, im Begriff sich zu verflüchtigen, die Fenster vom Oberburger Schloss spiegeln die Sonnenstrahlen. Aus dem Tal dringen die Geräusche des beginnenden Tages herauf zu den beiden Herren, untermalt von lebhaftem Vogelgezwitscher. August Diederichs und RGA-Mitarbeiter Klaus Hinger genießen die prächtige Aussicht auf das Schloss, auf die Wupperinsel, den Blick wupperaufwärts Richtung Müngstener Brücke, wupperabwärts Richtung Glüder und ins Eschbachtal. Ihr fiktives Gespräch beginnt.

Herr Diederichs, gerne haben wir Ihre Idee aufgenommen, dass wir dieses Interview – hier und heute – an und in Ihrem – wie Sie es selbst nennen: Aussichtstempelchen Diederichshöhe bei Burg an der Wupper führen.

August Diederichs: Ich nutze eigentlich fast jede Gelegenheit, diesen Blick ins Tal der Wupper zu erleben, wenn ich hier in Burg oder in Remscheid bin. Es begeistert mich als bergischen Jungen immer wieder, besonders an einem so schönen sonnigen Tag

Sie haben also eine sehr innige Beziehung zum Bergische Land, obwohl Sie beruflich hauptsächlich in Genf tätig waren und jetzt in Bonn leben.

Diederichs: Ja, das ist wohl wahr. Aufgewachsen bin ich in der Remscheider Schüttendelle in der Nähe von Vieringhausen in einer bescheidenen Lehrerwohnung. Wir waren zwölf Kinder.

August Diederichs war der Erbauer zweier Aussichtstempel, die einen Blick in die Landschaft ermöglichen.

Ihr Vater war wohl Ihr Vorbild bei Ihrer Berufswahl, Lehrer zu werden?

Diederichs: Ja, ich habe eine Ausbildung sowohl in Bornheim wie in Berlin genossen. Die Reise nach Berlin war schon ein besonderes Erlebnis: Nach einem Fußmarsch von rund drei Stunden von Remscheid nach Schwelm reiste ich von dort mit einer Kutsche noch vier Nächte und drei Tage nach Berlin.

Ihr beruflicher Weg führte Sie dann über Neuwied, Lennep, Marseille nach Genf.

Diederichs: Das ist richtig. In Genf verlebte ich mehr als 28 Jahre. Anfangs als Lehrer und „Wohn-Schul-Vorsteher“, später auch als Eigentümer der Einrichtung. Schüler dieser sogenannten Anstalt kamen aus Griechenland, Frankreich, der Schweiz, Deutschland, USA, Argentinien und Russland.

Die Eltern Ihrer Zöglinge waren bestimmt keine armen Leute?

Diederichs: Selbstverständlich konnten sich eine solche Unterbringung und Schule nur besonders reiche Leute leisten. Darüber hinaus wurde mir meine teilweise jahrelange Betreuung ihrer Kinder sehr gut honoriert. Auch wurde mir meine Arbeit und Sorgfalt durch Erbschaften und „Zinsmitgenießen“ unvergleichlich reich vergolten. Mein langes, einfaches Leben versetzte mich in die Lage, die beiden Tempelchen errichten zu lassen und darüber hinaus noch eine Stiftung zu gründen.

Herr Diederichs, wie kamen Sie auf die Idee, diese beiden Aussichtsplattformen auf Ihre Kosten erbauen zu lassen?

Diederichs: Eine bis in meine frühe Kindheit zurückreichende besondere Zuneigung und treue Anhänglichkeit zu diesem Örtchen sowie der wohlwollende Wunsch, etwas für den Fremdenverkehr in Burg zu tun, sind meine Motivation gewesen. Herr Bürgermeister Höhfeld und seine Herren Stadträte haben eine Vertragsurkunde unterzeichnet, in der die Verpflichtungen der Stadt Burg als Gegenleistung festgehalten sind.

Die Erbauung der beiden Tempelchen war doch sicher nicht billig?

Diederichs: Der Burger Aussichtspunkt hat mich rund 6.400 Mark gekostet. Darüber hinaus habe ich ein Kapital zur Unterhaltung in Höhe von 2.000 Mark bezahlt. Die Baukosten an der Müngstener Brücke summierten sich auf 6.577 Mark und ein Unterhaltungskapital von 1.500 Mark.

Wer überwacht denn die Einhaltung der Bedingungen des Vertrages mit Burg?

Diederichs: Alle, die Tempel betreffenden Dokumente habe ich dem Oberbürgermeister Remscheids, Herrn Nollau, zur Überwachung übergeben.

Was sind die Pflichten von Burg?

Diederichs: Es geht im Wesentlichen um regelmäßige Pflege und Wartung der Bauten. Besonders wichtig ist mir jedoch der auf Dauer angelegte kostenlose Zugang zu diesen Aussichtspunkten.

Hintergrund

Zur Person: August Diedrichs stiftete Ende des 19. sowie Anfang des 20. Jahrhunderts zwei Aussichtspavillons fürs Bergische Land: bei Burg und Müngsten. Der Mäzen verfügte seinerzeit, dass die Diederichstempelchen jederzeit für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollen.

Quelle: August Diederichs, „Ein seltenes, ja wunderbares Lehrerleben“, Carl Georgi Universitätsdruckerei und Verlag, Bonn 1916