So wirkt sich die Urlaubszeit auf das Tierheim aus

Viele Katzenbabys, Kleintier-Schwemme, Sicherstellungen: Das Team hat alle Hände voll zu tun.

Remscheid. Herrchen und Frauen fliegen in den All-inclusive-Urlaub in die Türkei, und da wird so ein Cane-Corso-Rüde schon mal ganz schnell lästig. Regelmäßig gehen im Sommer Meldungen von an Raststätten ausgesetzten Hunden durch die Medien, die anschließend im nächstgelegenen Tierheim landen. Urlaubszeit gleich Tier-Abschiebezeit?

„Bei uns Gott sei Dank nicht“, sagt Andrea Reitzig, Leiterin des Tierheims für Remscheid und Radevormwald. Ab und an stehe zwar schon einmal eine Transportbox mit lebendigem Inhalt vor der Tür, aber das sei die Seltenheit. „Die Tage hat jemand aber zwei Farbratten in einer Spendenbox in einem Einkaufszentrum gefunden und uns benachrichtigt“, berichtet Reitzig. Das Tierheim hat es derzeit eher mit anderen Phänomenen zu tun.

Geldnot: Langsam machten sich Inflation, allgemein gestiegene Lebenshaltungskosten und die erhöhte Gebührenordnung der Tierärzte bemerkbar, sagt Andrea Reitzig: „Die Leute merken jetzt plötzlich, dass zwei Tiere mehr kosten als eines.“ Die Folge: Abgabe im Tierheim. Aktuell habe es das Team mit mehr Anfragen zu tun, bei denen gleich ein Katzenpärchen oder auch vermehrt ältere Tiere „weg müssen“ – angebliche Notfälle, Allergien. Und natürlich die regulären Fälle. Dazu eine wahre Kleintier-Schwemme. Alles Kaninchen oder Ratten, die irgendwo gefunden wurden. Auf Trab halten aktuell auch die vier Katzenmamas mit ihren jeweils fünf Babys. „Hier bemerken wir, dass die Menschen wieder vermehrt die Augen offen halten und das Bewusstsein für Streunerkatzen wieder größer ist“, sagt Reitzig. Das sei gut – so könne man schneller reagieren.

+ Mit einer regelrechten Kleintier-Schwemme hat es das Team um Andrea Reitzig derzeit zu tun. © Tierheim

Sicherstellungen: Aktuell haben es Andrea Reitzig und ihr Team zudem mit vielen Sicherstellungen durch das Bergische Veterinäramt zu tun, die dann im Tierheim landen, bis der Fall geklärt ist. Erst kürzlich befreiten die Veterinäre 53 Katzen aus einer Wohnung eines sogenannten Animal Hoarders in Remscheid. „Als die Veterinärin den Sack Trockenfutter aufriss, stürzten sich alle auf den Sack und schlangen, so ausgehungert waren sie“, erzählt Reitzig.

Pension: Die Pension ist voll. Für die nächsten sechs Wochen ist die Hundepension komplett ausgebucht, die Katzenunterkunft sogar bis in den Oktober. Und das schon seit April. „Dass die Menschen wieder reisen wollen, merken auch wir“, sagt Reitzig. Vor allem kämen Anfragen auch sehr spontan vor Urlaubsantritt.

Vermittlung: Die Vermittlung läuft auch in den Ferien normal weiter. Das Team vereinbart mit Interessenten Einzeltermine. Kontakt unter Tel. 02191-64252 oder per E-Mail: kontakt@tierheim-remscheid.de