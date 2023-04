500 Millionen Euro für Remscheid: So will die Ratsmehrheit eigene Akzente setzen

Sven Wolf kündigt Kunstrasen für Klausen an.

Die Ampel-Koalition verweist in Remscheid auf Kunstrasen, Schnellbus, Gewerbegebiete. Welche Projekte SPD, FDP und Grüne hervorheben.

Remscheid. Die Krisen der Zeit werfen einen langen Schatten auf die städtischen Finanzen. Dies wurde bei den finalen Beratungen des Doppelhaushalts 2023/2024 deutlich. Am Donnerstag verabschiedete der Stadtrat ihn mit großer Mehrheit. 500 Millionen Euro Ausgaben stecken darin - und 500 Millionen Euro Einnahmen.

Dass sich Ausgaben und Einnahmen die Waage halten, ist vorgeschrieben. Möglich allerdings wird das nur durch Nebenkonten, auf denen die Folgekosten von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg gebucht werden. Verschwunden sind diese Zusatz-Kosten allerdings nicht - ab 2026 muss die Stadt diese zurückzahlen. Es handelt sich um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Die Ratsmehrheit von SPD, Grüne und FDP konnte nach eigenen Angaben trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Akzente setzen, wie deren Fraktionschefs hervorhoben. Sven Wolf (SPD) nannte dafür Beispiele. Dazu zählte er die Instandsetzungen maroder Straßen, die in einem Volumen von 750.000 Euro vorgezogen würden. Für den Stadtpark und seinen Teich soll es ein millionenschweres Konzept geben.

Geld fließt auch in einen Gesundheitskiosk, der die medizinische Versorgung in Remscheid verbessern soll. Außerdem werde die Stadt auch nach dem Auslaufen von Förderprogrammen weiterhin Langzeitarbeitslose beschäftigen. Und: Der Fußballclub FC Klausen kann sich freuen. „In dem Stadtteil wird noch auf Asche gespielt. Wir werden das ändern“, kündigte er Kunstrasen an. Dies seien nur einige Impulse, auf die sich die Ampelkoalition verständigt habe.

+ Sven Chudzinski will Gewerbeansiedlung fördern. © Roland Keusch

Weitere nannte David Schichel (Grüne). Die Mobilitätswende, insbesondere die Förderung des Radverkehrs, seien Herzensangelegenheit seiner Partei. „Hierfür steht zusätzlich eine Million Euro bereit, jeweils zur Hälfte für den Ausbau der Trassen und für die sonstige Radfahrinfrastruktur.“ Zudem könne die Stadt nach den politischen Vorgaben nun 300.000 Euro für den Betrieb eines Schnellbusses nach Köln ausgeben. 70.000 Euro mehr werde es zudem für die Spielplätze geben und auch mehr Geld für die Begrünung von Schulhöfen.

+ David Schichel will einen Schnellbus nach Köln. © Doro Siewert

Dass die Grundsteuer B bei weitem nicht so stark steigt wie von der Verwaltung vorgeschlagen, reklamierte Sven Chudzinski (FDP) als Erfolg. Er spannte einen Boden zum großen Investitionsprogramm, das vor Remscheid liegt. Alleine in die Schulen sollen mittelfristig 200 Millionen Euro fließen. Dies sei notwendig und diene dazu, Werte zu schaffen. Denn: Das Sachvermögen der Kommune sei in den letzten 13 Jahren um ein Drittel aufgezehrt worden.

Akzente gelte es, bei der Erschließung der geplanten Gewerbegebiete zu setzen. Für Grundstücksankäufe in Bergisch Born und die Ansiedlung von Gewerbe auf Brachflächen gibt es mehr Geld: „Nicht zuletzt profitiert die Stadt von ihren erfolgreichen Unternehmen durch die Steuereinnahmen.“