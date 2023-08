So war das Konzert mit The Queen Kings und Bounce

The Queen Kings und Bounce gaben ein Konzert auf dem Schützenplatz. 2000 Besucher waren dabei.

Von Peter Klohs

Remscheid. Queen und Bon Jovi, zwei der größten Bands aller Zeiten, zu Gast in Remscheid. Wenn auch nicht persönlich, dann aber doch in Gestalt von zwei der besten Cover-Bands, die Deutschland zu bieten hat. Am Samstagabend gaben sich die Queen Kings und Bounce die Ehre und unterhielten mehr als 2000 Rockfreundinnen und Rockfreunde auf das beste.

Pünktlich um 19 Uhr ging es los: Das Sextett der Queen Kings begann ihren 105-minütigen Set mit zwei Rock-Brechern: „One Vision“ und „Tie your mother down“ legten die Messlatte des Abends bereits in diesen ersten Stücken sehr hoch. Sänger Sascha Krebs, in zahlreichen Musical-Aufführungen gestählter Frontmann, in Gestus, Gestalt und Stimmumfang dem verstorbenen Queen-Sänger Freddie Mercury sehr ähnlich, hatte das begeisterte Publikum stets im Griff und sparte auch nicht mit den typischen „Ae-Jo“-Rufen des Originals, um die Stimmung anzuheizen. Die erste Mitsing-Gelegenheit „I want to break free“ nutzten die Konzertbesucher gerne, die anschließend beim beswingten „Don’t stop me now“ schwungvoll mitwippten.

Jeder der Musiker konnte sich solistisch hervorheben: Bassist Rolf Sander (zugleich der Manager der Band) zeigte die Möglichkeiten seines Viersaiters in „Another one bites the dust“, Gitarrist Drazen Zalac glänzte mit einem ausufernden und dynamischen Solo bei “A kind of magic“, Drummer Oliver Kerstan trommelte sich in Mercurys Solo-Hit „Living on my own“ buchstäblich die Seele aus dem Leib, Sängerin Susann de Bollier unterstützte Sascha Krebs kongenial bei „Under pressure“. Selbst die komplizierten Gesangslinien von „Bohemian Rhapsody“ gestaltete die formidable Band live. In der Zugabe erklang das unterschätzte „Radio Gaga“ (mit toller Unterstützung der Konzertbesucher) sowie der Rock-Knaller „Hammer to fall“. Das unvermeidliche „We are the champions“ beendete stilgerecht den ersten Teil des Doppelkonzertes.

Die Mitglieder beider Bands beteiligten sich kollegial an den Umbauarbeiten auf der Bühne, die in rekordverdächtigen 28 Minuten erledigt waren. Die in Wülfrath gegründete Bon Jovi-Tribute Band Bounce begann ihren Teil des Konzertes mit „I‘d die for you“ und musste alsbald den Gig wegen technischer Probleme unterbrechen. Die vorzügliche Technik-Crew bekam diese jedoch sehr schnell in den Griff, und mit „Born to be my baby“ ging es weiter.

Die Konzertbesucher kamen aus dem ganzen Bergischen Land

Das Quintett hatte es leicht, die bereits sehr gute Stimmung im Publikum auszunutzen und auf einem hohen Level zu halten. Die Hits von Bon Jovi sind nicht so zahlreich und so vielgestaltig wie die von Queen, die Musik versprüht jedoch gute Laune, und in den Balladen Gänsehaut, so geschehen im beinahe schwülstigen „Bed of roses“. Es gab die komplette Breitseite der Millionenhits der Band zu hören: Von „It’s my life“ über „Living on a prayer“ bis zu „You give love a bad name“. Der Live-Sound, der von der Bühne kam, war im übrigen klar, dynamisch und keineswegs zu laut.

Die Besucher waren, so schien es, aus dem ganzen Bergischen Land auf den Schützenplatz gezogen. Gäste aus Burscheid, aus Gummersbach und selbst aus Overath waren neben vielen Remscheider Musikliebhabern angereist. Und den meisten schien es ausgesprochen gut zu gefallen.

Hintergrund

Veranstalter des Doppelkonzerts war die Agentur Neo Move, die auch den Firmenlauf am Donnerstag organisiert hatte. Die Bühnentechnik konnte so zweimal genutzt werden, andere Einrichtungen kamen auch beim Fest zum Weltkindertag noch einmal zum Einsatz.