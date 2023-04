Gas und Strom: So viel Energie hat Remscheid eingespart

Stadt, EWR und Gewag hatten zum Sparen aufgerufen. Wie ist es gelaufen? Eine Bilanz.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Heizperiode neigt sich dem Ende – und das 2022 ausgerufene Sparziel von 20 Prozent weniger Gasverbrauch im Remscheider Stadtgebiet wurde erreicht.

Das ist ein Grund zur Freude beim Energieversorger EWR: „Man kann sowohl den privaten wie auch den gewerblichen Kunden nur ein Lob aussprechen“, sagt Unternehmenssprecher Klaus Zehrtner.

+ „Wir müssen auch mit Blick auf den Klimaschutz Verantwortung für unseren Planeten übernehmen“, sagt OB Burkhard Mast-Weisz. © Roland Keusch

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine machte die Einsparung von Ressourcen auch in Remscheid notwendig.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurden bundesweit Maßnahmen beschlossen, um Energie einzusparen. In Remscheid riefen Stadt, EWR und Gewag die Bevölkerung zu einer geplanten Energieeinsparung von 20 Prozent auf.

Welche Maßnahmen wurden in Remscheid zum Energiesparen ergriffen?

Maßnahmen wie die Temperatursenkung in Bürogebäuden, die Verringerung der Wassertemperatur im H 2 O und das Ausschalten von Beleuchtungen wie etwa vom Rathausturm hätten Früchte getragen, sagt Zehrtner: „Unsere Gasspeicher sind zur Zeit zu 65 Prozent gefüllt. Zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei unter 30 Prozent“, berichtet er. Bei der Stromeinsparung sei im Mittel ein Wert von 10 Prozent erreicht worden.

Geholfen habe dabei ein relativ milder Winter: „Ziehen wir das Mittel von 2001 bis 2022 heran, war der Winter hier um drei bis vier Prozent wärmer. Das hat die Kampagne etwas begünstigt, sagt Klaus Zehrtner.

Muss in Remscheid weiter Energie gespart werden?

Das Ende der Fahnenstange sei allerdings noch nicht erreicht. Auch in Zukunft käme es darauf an, die Entwicklung weiter zu gehen: „Das Motto muss lauten: Zusammen für Remscheid. Wir haben auch weiterhin alle Hände voll zu tun“, sagt Zehrtner.

Die EWR will dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Der strenge Blick, wo im Gebäude unnötiger Energieverbrauch vermieden werden könnte, gehöre mittlerweile zum Selbstverständnis des Unternehmens.

+ „Man kann sowohl den privaten wie auch den gewerblichen Kunden ein Lob aussprechen“, sagt EWR-Sprecher Klaus Zehrtner. © Roland Keusch

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) zeigt sich ähnlich zufrieden – und mahnt gleichzeitig Durchhaltevermögen an. „Großes Lob an die Gesamtheit aller Verbraucher. Die Disziplin hat maßgeblich zum Erfolg der Kampagne beigetragen“, sagt Mast-Weisz. Wichtig sei, an diesem Punkt nicht zu resignieren und weiterhin sensibilisiert zu bleiben.

Auch für die Zukunft aller sei sparsames Verhalten entscheidend, sagt der Verwaltungschef: „Wir müssen auch mit Blick auf den Klimaschutz dringend handeln und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen.“

Christoph Stolte, Referent des Vorstandes bei der Wohnungsgesellschaft Gewag, sieht bei den Trägern der Kampagne eine Vorbildfunktion: „Wir wollten auch als Gewag nach außen präsent sein und unser Vorhaben bestmöglich umsetzen“, sagt Stolte. Dazu sei es unumgänglich, bei möglichst vielen Verbrauchern Bewusstsein für die notwendige Veränderung zu schaffen.

Mit Blick auf die Zukunft will die EWR in nächster Zeit weitere Schritte zum Klimaschutz unternehmen. Dazu gehört zum Beispiel die flächendeckende Versorgung der Stadt mit Ladepunkten für Elektroautos. Bis Ende Juni 2023 sollen 31 weitere Ladesäulen mit 62 Ladepunkten entstehen, so dass insgesamt 90 Ladepunkte zur Verfügung stehen.

+ Mitarbeiter Uwe Ohliger berät Kunden im EWR-Service-Center in Sachen Gaspreisabschlag. © Roland Keusch

Unter anderem sollen am Stadion Reinshagen, am Röntgenmuseum in Lennep und am Richard-Lindenberg-Platz in Hasten neue Ladesäulen entstehen.

Öffentlich zugänglich sind derzeit 14 Säulen mit 28 Ladepunkten, im privaten Bereich seien durch die EWR in Zusammenarbeit mit dem Handwerk seit 2019 zudem über 400 Ladepunkte realisiert worden, teilt der Versorger mit.

Tipps zum Energiesparen

Um weiterhin Energie einzusparen, stellt die EWR auf ihrer Internetseite Tipps für Verbraucher bereit. So kann das regelmäßige Entlüften der Heizkörper einen wichtigen Beitrag für die Gaseinsparung leisten. Strom lässt sich zum Beispiel durch den Umstieg auf LED-Beleuchtung einsparen.

Mehr Informationen gibt es unter: www.t1p.de/sxywd

Kommentar von Lucas Hackenberg: Disziplin beibehalten

+ lucas.hackenberg@rga.de © Roland Keusch

Remscheid sendet mit der Gaseinsparung von 20 Prozent über die vergangenen Wintermonate ein positives Signal nach außen. Auch die Stromeinsparung von etwa 10 Prozent ist als Erfolg zu betrachten. Zu Recht klopfen Stadt, EWR und Gewag den Bürgern und auch sich selbst auf die Schultern, wurde ein eigens gestecktes Ziel doch erreicht. Für weitere Lobeshymnen ist es allerdings zu früh.

Weiterhin tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg, der Tausende zivile Opfer fordert. Und weiterhin schwebt der Klimawandel wie das berüchtigte Damoklesschwert über unseren Köpfen.

Mit Blick auf den nächsten Winter (und der kommt bestimmt) dürfen wir uns nicht auf Vorschusslorbeeren ausruhen. Die an den Tag gelegte Disziplin muss beibehalten werden – und die Ziele ambitioniert bleiben. Nur so bleibt nachhaltig etwas von dem übrig, was im vergangenen Winter erreicht wurde. Das Herunterdrehen der Heizung bleibt auch im nächsten Winter wichtig.