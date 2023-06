So soll das Park- und Verkehrschaos in der Sedanstraße vermieden werden

Die ISS-Weltkita an der Sedanstraße, direkt gegenüber der GGS Walther-Hartmann, öffnet am 1. August.

Eltern können künftig auf dem Kolleg-Parkplatz parken. Anwohner und Politiker befürchten dennoch Chaos und kritisieren fehlende Verkehrskonzepte.

Remscheid. Neue Entwicklung im Fall „drohendes Verkehrschaos Kita Sedanstraße“: Um die Situation in der stets zugeparkten Sackgasse zu entschärfen, wenn die ISS-Weltkita am 1. August eröffnet, bietet die Stadt den Eltern kostenfreie Parkplätze auf dem Parkplatz des Berufskollegs Technik an der Neuenkamper Straße an. Das teilte Nobert Leisner vom Ordnungsamt den Ortspolitikern bei ihrer Sitzung am Mittwochabend mit.

Acht Stellplätze zum Kurzparken, sprich eine halbe Stunde, könnten Eltern morgens zwischen 7 und 9 Uhr nutzen, um ihre Kinder über die Treppenanlage hoch zu Fuß bis zur Kita Sedanstraße zu bringen – allerdings müssen sie dafür eine Parkscheibe ins Auto legen. Die Plätze sollen in den Sommerferien markiert werden.

Zudem werden laut Leisner an der Sedanstraße Radbügel gebaut – dafür fällt allerdings ein Stellplatz weg. „Und die dritte Elternhaltestelle kommt“, erklärte er. Darüber hinaus wurde ein Fußweg vom Hohenhagen zur Kita geschaffen. Die Eltern sollen nun über all das per Postwurf noch in den Ferien informiert werden, erklärte Kitaplaner Til Rebelsky auf die Nachfrage des Bezirksbürgermeisters Stefan Grote (SPD) hin. „Das könnte die erste kleine Entzerrung ein“, fand er.

Ein abgerundetes Verkehrskonzept fehlt bisher noch

Fabian Knott (CDU) sieht das allerdings nicht so. „Der Parkplatz am Berufskolleg ist doch morgens nicht leer. Es wird ein Verdrängungswettbewerb entstehen.“ Auch Sven Chudzinski (FDP) findet die acht Stellplätze für eine Kita mit 80 Kindern knapp bemessen. Fabian Knott weiß, wovon er spricht.

Er wohnt an der Sedanstraße und kennt die Probleme: Das ganze Viertel um Sedan- und Wörthstraße ist zugeparkt, es ist eng und unübersichtlich. Der Hol- und Bringverkehr der GGS Walther-Hartmann, die direkt gegenüber der neuen Kita liegt, erschwert die angespannte Verkehrssituation. Und nun kommen noch die Autos der Kita-Eltern hinzu. Anwohner befürchten ein Verkehrschaos.

So auch Fabian Knott. „Der Wendehammer ist auch noch nicht fertig. Es fehlt ein rundes Konzept. Der große Wurf ist das für mich immer noch nicht.“ Er wünscht sich mehr Tempo von der Verwaltung – und Antworten auf all die offenen Fragen, die die Ortspolitiker seit November 2022 immer wieder an die Verwaltung gerichtet haben. Auch der Prüfauftrag, eine Einbahnstraßenregelung in der Wörth- und Sedanstraße oder/und weiteren Straßen am Hohenhagen zur Verkehrsberuhigung einzurichten, blieb bis heute unbeantwortet. Gerade das wäre aus Sicht der Ortspolitiker eine gute Lösung.

Bürger und auch BV fühlen sich nicht ernst genommen

Dass die vielen Fragen bislang nicht beantwortet wurde, frustriert die Bezirksvertreter. „Ich finde es unsäglich, weil der Wille der BV und der Bürger nicht ernstgenommen werden. Wir mussten uns in den letzten Monaten sehr viel Kritik gefallen lassen“, sagte Monika Kempf (Grüne). Deshalb habe er ja bereits vor geraumer Zeit die zuständige Dezernentin Barabara Reul-Nocke persönlich auf das Problem angesprochen, betonte Bezirksbürgermeister Stefan Grote. „Sie hatte versprochen, sich zu kümmern. Und dass wir heute Informationen bekommen.“ Dem war nicht so. Am Donnerstagmorgen schrieb er daher noch einmal eine E-Mail an die Dezernentin.

Fabian Knott schlug daher eine Info-Broschüre für die Eltern der neuen ISS-Weltkita vor. „Hier könnte man auch mit einer Karte arbeiten. Lenneper Eltern kennen die Örtlichkeiten schließlich nicht.“

Die Kita

Die integrative ISS-Weltkita an der Sedanstraße öffnet am 1. August. 80 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren sollen hier in vier Gruppen Platz finden. Sie werden zweisprachig erzogen.