So schadet der nicht abgesagte Arzttermin

Remscheid. 200 Patienten am Tag durchlaufen mit ihren Problemen die Hautarztpraxis im Allee-Center. Eigentlich. Denn nicht alle kommen. Im Durchschnitt treten zwei Patientinnen und Patienten ihren vorher gebuchten Termin hier gar nicht erst an – so entstehen insgesamt 40 Minuten, die anderen Menschen mit einer Akuterkrankung dringend benötigen würden. Und das in einer Zeit, in der Facharzttermine sechs Monate im Voraus gebucht werden. „Selbst die Akuttermine, die über die KV-Hotline 116117 gebucht und innerhalb einer Woche vergeben werden, werden nicht eingehalten“, sagt die Praxismanagerin Sandy Kotthaus, die den Terminkalender der beiden Fachärztinnen Dr. Boatema Boateng und Dr. Ulrike Kastner verwaltet.