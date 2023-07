Das alles plant der Eismann vom Hasten für die Zukunft

Seit der ersten verkauften Kugel an Ostern aus dem Eiswagen läuft es bei „Hast’n Eis“. Die Eisdiele lässt noch auf sich warten.

Remscheid. Mit einem Dauergrinsen auf den Lippen erfüllt sich Hakan Sanliünal einen Traum. Er ist zu einem eiskalten Typen geworden, der aus 19 Schalen Schleckermäuler mit erfrischenden Kreationen wie Mango, Honigmelone, Nutella, Cookies, After Eight, Zitrone, Amarena oder Waldmeister bedient. Wer in Remscheid an seinem mobilen Verkauf Hörnchen oder Becher ordert, hat gute Laune. Und der Mann hinter dem Tresen ebenso. „Hast’n Eis“ heißt Sanliünals junges Unternehmen.

Der 45-jährige Hastener hat in seinem Leben einiges angepackt. Er ist gelernter Maler, war UPS-Fahrer, acht Jahre bei der Luftwaffe der Bundeswehr in Köln-Wahn, seit 15 Jahren ist er bei einer Baumarktkette als Filialleiter. „Was ich momentan im Nebenerwerb mache, habe ich noch nie erlebt. Es macht jeden Tag Riesenspaß.“ Hakan Sanliünal reüssiert nun mit Speiseeis. Der dreifache Familienvater zündete den Turbo, buchstäblich ein Kaltstart, nachdem er mit seinem Geschäftspartner Ersin Köroglu die Eisfachschule Iserlohn besucht hatte.

Seine erste Eiskugel verkaufte Sanliünal am Ostermontag vor der Pauluskirche an Pfarrer Siegfried Landau. Der Sommer war noch weit weg, der Selfmade-Eismann merkte aber schnell, dass die Schnapsidee seiner Söhne zu einer Geschäftsgrundlage werden könnte. Ein zweiter, etwas kleinerer Verkaufswagen wird gerade flott gemacht, um flexibler zu sein und alle Anfragen von Schulen, Kitas, Seniorenheimen, Firmen, von Märkten und Festen zu bedienen.

Im Frühjahr 2024 wollen Hakan Sanliünal und Ersin Köroglu mit einer Eisdiele loslegen. Zwei Leerstände nebeneinander in der Hastener Straße 41 helfen, dass die in der Bevölkerung heiß ersehnte Eisdiele im Herzen des Hasten Konturen annehmen kann. In der ehemaligen Massagepraxis Stelzl läuft die Eismanufaktur (40 Quadratmeter) für die täglichen Fahrten bereits auf vollen Touren, direkt daneben, wo bis zur Schließung am 31. März die Buchhandlung Barnes eine Hastener Institution war, zieht die Eisdiele ein.

Ein Durchbruch mit Pendeltür wird beide Teile verbinden. Mitte Mai erhielt „Hast’n Eis“ von der Bezirksvertretung Alt-Remscheid und dem Bauausschuss grünes Licht für die Nutzungsänderung. „Mit der Eröffnung der Eisdiele wird die lebendige Struktur um die Hastener Straße mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Gastronomien weiter verstärkt“, hieß es in der Begründung. Der Umbau soll im Herbst beginnen.

Zum Verkaufsraum (40 Quadratmeter) mit Tischen und einer langen Schaufenster-Sitzbank, von der die Gäste auf den Richard-Lindenberg-Platz blicken, gesellt sich noch ein höherliegender Aufenthaltsraum für das Personal.

Hakan Sanliünal empfiehlt die Kombi Granatapfel/Yoghurt

Angedacht ist in einem dritten Schritt, den Hof für eine Außengastro herzurichten. Hakan Sanliünal überstürzt nichts. „Wir lernen jeden Tag etwas dazu“, freut er sich. Sieben Tage die Woche klappern der Eismann oder sein Kompagnon alle Stadtteile ab, läuten die Glocke, wenn sie da sind. Entweder kommt „Hast’n Eis“ auf Bestellung oder erobert auf gut Glück Neuland. Die Erfahrungen sind durchweg positiv. „Die Remscheider haben uns mit offenen Armen empfangen“, sagt er und lacht. „Aus unserer kleinen Idee ist mittlerweile ein großes Projekt geworden.“

Für die Rezepturen haben die Geschäftsinhaber viel recherchiert und ausprobiert. Zurzeit bietet er 19 Sorten an, in der Eisdiele werden es mehr sein. Gefragt nach einem Favoriten, nennt Sanliünal die Kombination Granatapfel/Yoghurt. „Die gibt’s bei uns auch als Spaghetti-Eis.“

Wird der Eissalon angenommen, werden Filiz, Ehefrau von Hakan, und Songül, Ehefrau von Ersin, ins ohnehin brummende Geschäft einsteigen. Auch für sie gilt als absolute Neulinge: Handwerk wird von der Pike auf gelernt. Auch die Partnerinnen werden erst einmal nach Iserlohn zu einem Seminar geschickt.

Kontakt

Hakan Sanliünal (45) wurde in Steinberg groß, zog mit seinen Eltern mit 18 zum Hasten. Von seinem Stammsitz, Hastener Straße 41 schwärmt er mit seinen beiden Eiswagen aus. Wer Anfragen hat, gehe mit „Hast’n Eis“ über Instagram oder schreibt eine E-Mail.

hastneis@gmail.com