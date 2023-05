So heiß wird der Lenneper Sommer

Wenn in der Altstadt mächtig was los ist, ist „Lenneper Sommer“ – hier 2022 mit „VorGruppe“ aus Lüttringhausen.

In der Altstadt wird wieder getanzt, geschlemmt und gefeiert. Wir haben eine Übersicht über die Veranstaltungen zusammengestellt.

Von Sabine Naber

Remscheid. Neben dem Remscheider Sommer steht auch der Lenneper Sommer steht vor der Tür und er wird – das verspricht Erwin Rittich vom Bühnenbeirat – ein vielfältiges, abwechslungsreiches Programm bieten.

Diese Veranstaltungen finden im Juni statt

Der Start: Am 17. Juni wird es einen „Tag der Musik“ auf der Bühne am Alter Markt geben. „Nachmittags werden die Kinder tanzen, dann gibt es Gesangsformationen und am Abend wird die Band ‚Feuerregen' bis 22 Uhr spielen“, schildert Michael Klever von der Schule für Musik und Tanz. Einen Tag später, am Sonntag, lädt die Welle zu einem Kinder- und Jugendtag ein. „Es ist ein Fest für die ganze Familie“, verspricht Stephanie Dobke.

Tischlein deck dich: Nicht fehlen darf die beliebte Veranstaltung, bei der die Besucher sich am 15. Juni sowohl Tische und Stühle, als auch das, was auf dem Tisch steht, von zu Hause mitbringen dürfen. Die Lenneper Karnevalsgesellschaft sorgt als Veranstalter aber auch für Getränke, Gegrilltes – und Musik.

Sommerfest: Am 22. Juni ist es Zeit fürs Sommerfest. „Es ist ein ganz klassisches Partyprogramm mit Bier und Wurst“, sagt Thomas Schmittkamp, der Vorsitzende von Lennep Offensiv. Er verspricht Musik zum Mittanzen und -singen.

Pilgerfest: Der 23. Juni steht dann ganz im Zeichen der Lenneper Pilgerfreunde. Ab 11 Uhr gibt es auf dem Alter Markt Speisen und Getränke samt Livemusik. „Für die Pilger geht es aber bereits um 10 Uhr vom Mollplatz aus mit dem Bus nach Gevelsberg“, erklärt Vereinsvorsitzender Willi Oberlis. Fahrkarten können ab Dienstag im Lennep-Laden gekauft werden (17,50 Euro).

Im Juli steigt die Karaoke-Show

Karaoke: Unter neuer Regie steht am 8. Juli die Karaoke-Show, um die sich in diesem Jahr das Team vom Bistro Kaffeeklatsch kümmern will.

Weinfest und Kiesberch läuten den Abschluss im August ein

Weinfest: Unbedingt zum Lenneper Sommer gehört auch das Weinfest, zu dem die Lenneper Karnevalsgesellschaft von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, einlädt. Der Kartenvorverkauf startet am 15. Juni auf dem Alter Markt.

Kiesberch: Zu einer Gemeinschaftsveranstaltung laden am 19. August die „Welle“, der Bühnenbeirat und die Volksbank ein. Und präsentieren auf der Bühne in der Altstadt „25 Jahre Kiesberch“. Andreas Otto vom Vorstand der Volksbank, bei der das Programm vorgestellt wurde: „Klar, dass wir als Lenneper Bank bei dieser Veranstaltung finanziell unterstützen.“

Familientag: Einen Tag später steht ein Familientag auf dem Programm, den die LTG, Frisch-Auf Lennep und die Evangelische Kirchengemeinde Lennep gemeinsam gestalten. Je nach Wetterlage wird um 11 Uhr auf der Altstadtbühne oder in der Stadtkirche zum Familiengottesdienst eingeladen. Danach können Interessierte an einer Entdeckerrundreise durch die Altstadt teilnehmen und Kids können Bewegungsabzeichen machen. Um 18 Uhr gibt das Blechbläserensemble mit dem Gospelchor „Just for Fun“ in der Kirche ein Konzert.

Ausklang: Erstmals dabei ist die SG Hackenberg, die vor 50 Jahren gegründet wurde. DJ Bert und die Cover-Band Kaschämm werden am 26. August für Musik sorgen. Den Schlusspunkt setzt ein Fest, bei dem sich am 3. September alles rund um die Kartoffel dreht.

Verkaufsoffen

Einen verkaufsoffenen Sonntag am 3. September soll es parallel zum Kartoffelfest geben. Die Geschäfte dürfen ab 13 Uhr in der Altstadt öffnen.