So half das Notgeld Remscheidern vor 100 Jahren durch die Inflation

Als Butter Billionen Mark kostete: Remscheid und Lennep hatten 1923 eigene Scheine.

Remscheid. Sechs Eier, ein Pfund gute Butter, ein Kopfsalat, sechs Tomaten, ein Stück Käse, Thunfisch, Hafermilch, WC-Papier und Katzenfutter – und Staunen an der Supermarktkasse. Der Wagen ist nur spärlich gefüllt und dennoch sind die paar Teile irgendwie ziemlich teuer. Letzten Monat standen doch noch nicht so hohe Zahlen im Display. Und das stimmt: Im Vergleich zum Juli 2022 stiegen im August die Preise für Nahrungsmittel um 11,9 Prozent. Die NRW-Inflationsrate lag im August bei 5,8 Prozent.

+ Die Kreisstadt Lennep hatte ihr eigenes Notgeld. © Roland Keusch

Eine Zahl, von der die Menschen vor 100 Jahren nur träumen konnten. Denn 1913 gab es schon einmal eine Inflation – damals allerdings in unvorstellbarer Höhe. Es waren schwere Zeiten im Deutschland der Weimarer Republik – und in Remscheid. „In der ersten Phase, der Kriegsphase, wurden die Silbermünzen knapp, weil die Menschen diese gesammelt haben“, erklärt Stadtkämmerer und Kulturdezernent Sven Wiertz (SPD). Daher wurden Gutscheine hergestellt. In der zweiten Phase wurde Münzgeld knapp.

Gegen Kriegsende 1918/19 wurden daher Notgeldscheine gedruckt, die reichlich künstlerisch verziert wurden. In der dritten Phase explodierte dann die Inflation bis in die Billionen. Vor dem Krieg war ein US-Dollar 4,20 Mark wert, am Ende 4,2 Billionen Mark, erklärt Sven Wiertz – dann kam die Währungsreform. „Meine Oma erzählte mir einst, dass man sich die Zigarre mit Geld angesteckt hat.“ Kein Wunder – es war einfach nichts mehr wert. In Wäschekörben wurden die zig Scheine getragen.

+ Blick von der BSE zum Stadtkegel auf dem 50-Millionen-Schein. © Roland Keusch

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs sorgte dies für die Situation, dass Städte wie Remscheid das Recht erhielten, eigenes Geld auszugeben, welches in der Theorie durch die Reichsbank gedeckt war.

Es gab Unterschiede zwischen Remscheider und Lenneper Notgeld

Wie das genau aussieht, können interessierte Remscheiderinnen und Remscheider im Stadtarchiv ansehen. Denn die Stadt hat eine vollständige Remscheider Notgeldsammlung. Von verzierten Lenneper Scheinen mit Röntgens Konterfei über Allegorien des Handels und der Industrie, dem Remscheider Donnerkiel bis hin zu Schecks von Firmen.

+ Das ist die Rückseite des Remscheider Donnerkiels. © Roland Keusch

Während man in Remscheid oft das Rathaus oder die Skyline nutzte, setzte der Landkreis Lennep oft auf Schloss Burg. Denn das zählte damals noch zum Landkreis. Es gibt hier sogar 10 Billionen Mark zu sehen. Und 25 Mark aus der Heimatstadt des OB, Bielefeld – aus Stoff. Auch die Assignaten der Französischen Revolution aus Papier hat das Stadtarchiv. Ein Stück Geschichte zum Anfassen.

Heute hat das Notgeld übrigens keinen großen Sammlerwert. Oft sieht man es auf Flohmärkten. „Anders sieht es bei der DM-Mark aus“, betont Sven Wiertz. Dieses hat einen hohen Sammlerwert.

Selbst sehen

Die Notgeldsammlung der Stadt können sich Interessierte im Stadtarchiv an der Hastener Straße ansehen. Das Buch „Das Notgeld der Städte Remscheid und Lennep sowie des Landkreises Lennep 1917-1923“ von Walter Lorenz kann dort für 3,75 Euro gekauft werden.