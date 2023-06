So gelingt Rücksicht auf der Balkantrasse

Der Panoramaweg Balkantrasse ist eine der Hauptverbindungen von Remscheid bis nach Leverkusen – für Fußgänger, Radfahrer und oder Hundebesitzer.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sie nutzen die Strecke für Spaziergänge und als Weg vom Bergischen Land an den Rhein und zurück. Damit das Miteinander auf der Trasse gelingt, veranstalten Polizei und Verkehrswacht der umliegenden Kreise jährlich einen Tag getreu dem Motto: „Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!“ Beim Auftakt am Dienstag in Bergisch Born gaben sie wertvolle Tipps für einen rücksichtsvollen Umgang auf der Trasse.

Was muss ich als Fußgänger beachten?

Nur wenige wissen: Auch Fußgänger haben eine Verantwortung für die Sicherheit auf der Trasse: „Auffällige Kleidung und das Tragen von Reflektorstreifen können Unfällen durch fehlendes Erkennen vorbeugen“, sagt Bernd Schäfer von der Verkehrswacht.

Einen Tipp, der zunächst für viele ungewöhnlich wirkt, hat Michael Wenner von der Verkehrsunfallprävention der Polizei parat: „Unsere Empfehlung lautet: Fußgänger sollten dem Verkehr auf der Trasse entgegen gehen“. Nicht wie im Straßenverkehr rechts halten, sondern möglichst auffällig links gehen laute die Devise.

Wie bewege ich mich sicher auf dem Rad?

Sowohl beim Fahrrad als auch beim Pedelec oder bei E-Bikes gelte: Eine defensive Fahrweise und eine verstärkte Rücksichtnahme auf Fußgänger schützt am allerbesten vor Unfällen.

Zum Rad selber gehöre aber auch eine vernünftige Ausstattung: „Ein Rücklicht, funktionsfähige Bremsen und Reflektoren in den Speichen sollten an jedem Rad angebracht sein“, sagt Polizist Michael Wenner. Bernd Schäfer ergänzt: „Natürlich sollte sich jeder bewusst sein: Ein Helm kann im Falle eines Sturzes über Leben und Tod entscheiden“, so der Geschäftsführer der Verkehrswacht Remscheid.

Wie verhalte ich mich mit einem Hund?

Hunde sollten beim Gassi-Gehen stets an der kurzen Leine gehalten werden. Die gesteigerte Aufmerksamkeit von Herrchen und Frauchen sei ebenso entscheidend, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Ein häufiger Ablenkungsfaktor seien zum Beispiel Smartphones.

Welchen Sinn und Zweck erfüllt ein Präventionstag?

Verkehrspolizist Michael Wenner liegt vor allem eines auf dem Herzen: „Die Leute müssen für Gefahren sensibilisiert werden.“ Dem stimmen auch Passanten zu, die interessiert an den Ständen Halt machten. Karin und Karl-Heinz Wolkowski kennen die Balkantrasse wie ihre eigene Westentasche, ob als Radfahrer oder Jogger: „Die Sicherheit ist vor allem durch Rennradfahrer nicht immer gewährleistet. Hier müssen sich noch viele mehr in Rücksicht üben“, meinen beide.