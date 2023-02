So fahren die Busse am Rosenmontag

Karneval

Am 20. Februar können einige Haltestellen nicht angefahren werden. Diese Linien sind betroffen.

Am kommenden Montag, Rosenmontag, ist die Lenneper Innenstadt von 12 bis 18 Uhr wegen des Karnevalsumzugs gesperrt, zu dieser Zeit wird der Busverkehr umgeleitet. Die Linie 654 fährt nach der Haltestelle Alte Kölner Straße zur Ersatzhaltestelle Kreishaus, von dort weiter über die Alte Kölner Straße zur Haltestelle Lennep Bf., dann über die Gartenstraße, Lüttringhauser Straße zur Haltestelle Knusthöhe.

Die Rückfahrten erfolgen umgekehrt. Die Linie 655 fährt nach der Haltestelle Alte Kölner Straße zur Ersatzhaltestelle Kreishaus, von dort über die Hermannstraße, Ringstraße zum Badeparadies H 2 O. Die Rückfahrten erfolgen umgekehrt. Die Haltestellen Fontanestraße und Christhauser Straße auf der Ringstraße werden angefahren.

Die Linien 664 und 671 fahren von der Rader Straße an der Kreuzung Ringstraße/Rader Straße links über die Ringstraße in die Hermannstraße, von dort in die Alte Kölner Straße zur Haltestelle Kreishaus und weiter zum Bahnhof. Die Rückfahrt erfolgt ab Lennep Bf. über die Alte Kölner Straße zur verlegten Haltestelle Kreishaus, von dort über die Trecknase, Ringstraße in Richtung Rade oder Hasenberg.

Die Linien 240 und 336 fahren von der Trecknase zur verlegten Haltestelle Kreishaus, von dort weiter über die Alte Kölner Straße zur Haltestelle Lennep Bf. wey