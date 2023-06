Sind mehr OGS-Plätze möglich?

Der Bedarf übersteigt weiterhin das Angebot.

Remscheid. Auch vor einem Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag (OGS) ab dem Schuljahr 2026 kann die Stadt die Nachfrage nicht bedienen. Daher fragen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP im Stadtrat Remscheid nun, ob durch zusätzliche Räume schon jetzt mehr Plätze an den Grundschulen geschaffen werden können. Dazu stellten die Fraktionsvorsitzenden einen Antrag für den Schul- und auch den Finanzausschuss – beide Gremien tagen allerdings erst Ende August.

Wörtlich heißt es in dem Antrag: „Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit allen OGS-Trägern und Schulen die Potenziale der Ausweitung der OGS-Plätze für oder im kommenden Schuljahr im Bestand an allen Standorten zu prüfen.“ Der Idee der drei Fraktionen nach, soll so schneller der Bedarf gedeckt werden – nach dem Beispiel der GGS Dörpfeld, wo zusätzliche Räume zu mehr OGS-Plätzen führten. -lho-