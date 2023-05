Worauf beim Kindersitz zu achten ist

Experte der Polizei gibt Tipps zu unterschiedlichen Systemen und Sicherheitsaspekten.

Von Katharina Rüth

Remscheid. Kinder müssen im Auto in einem Kindersitz sitzen – seit 1993 ist das Pflicht. Aber: Welcher Sitz passt wie ins Auto? Wo sind die Kinder sicherer? In welchem Sitz sitzen sie bequem? Beratung dazu gibt es in Geschäften, unabhängige Informationen und Anschauungsmaterial auch bei der Polizei: Polizeihauptkommissar Holger Brunner von der Verkehrsunfallprävention klärt Eltern über die unterschiedlichen Systeme und wichtige Sicherheitsaspekte auf.

Für die Kleinsten gibt es die Babyschalen, die gegen die Fahrtrichtung auf dem Sitz befestigt werden. Möglich ist das auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank. „Viele Eltern ziehen den Beifahrersitz vor, weil sie das Kind besser im Blick behalten können“, weiß Holger Brunner und kann das gut verstehen. Andererseits ist die Position auf dem Rücksitz sicherer.

Hohlräume im Autoboden verschließen

Zur stabilen Befestigung der Babyschalen wird ein Stützfuß auf dem Autoboden befestigt. Holger Brunner gibt dazu den Hinweis: „Bei typischen Familienkutschen gibt es im Boden oft noch Stauraum. Die Abdeckung ist oft so weich, dass sie bei einem Aufprall kaputt gehen würde.“ Deshalb gebe es für diesen Zweck gefertigte Kunststoffblöcke, die den Hohlraum so ausfüllen, dass der Deckel bei einem Unfall nicht nachgibt. Wichtig beim Transport auf dem Beifahrersitz: Der Airbag muss ausgeschaltet werden. Dieser würde sonst bei einem Aufprall das Kind aus der Schale schleudern.

Bis zum Alter von 15 Monaten müssen die Kinder entgegen der Fahrtrichtung fahren. Holger Brunner macht klar, wie wichtig das ist: „Sonst besteht die Gefahr des Genickbruchs“, warnt er. Der Kopf der Säuglinge sei im Verhältnis zum Körper groß und schwer, die Hals- und Nackenmuskeln noch nicht stark genug. Sitzt das Kind gegen die Fahrtrichtung, wird bei einem Frontalaufprall nicht der Kopf nach vorn geschleudert, sondern das Kind mit dem ganzen Rücken in den Sitz gedrückt.

Kleinkinder sitzen besser entgegen der Fahrtrichtung

Er empfiehlt, die Kinder noch länger gegen die Fahrtrichtung fahren zu lassen. „In Skandinavien müssen die Kinder viel länger so fahren“, erzählt er. Dort wird diese Sitzposition bis zum vierten Lebensjahr empfohlen.

Drehbarer Kindersitz macht es für Eltern leichter

Auch Luisa, 21 Monate alt, deren Mutter Sara Bär sich von Holger Brunner beraten lässt, fährt noch rückwärts auf der Rückbank. Sie hat dafür keine Babyschale mehr, sondern einen Kindersitz, der aber ebenfalls mit einem Stützfuß stabilisiert wird. „Der Sitz lässt sich auch kippen“, freut sich Sara Bär. So kann Luisa auch fast liegen und gut im Auto schlafen. Ein weiterer Pluspunkt, den Sara Bär sehr zu schätzten weiß: Der Sitz lässt sich zur Seite Richtung Tür drehen. Damit kann sie Luisa leichter in den Sitz setzen.

Noch passen Luisas Füße auf den Platz bis zur Rückenlehne. Ihre große Schwester Amelie, drei Jahre und vier Monate alt, ist dafür inzwischen zu groß. Sie sitzt in einem größeren Kindersitz und blickt in Fahrtrichtung. Zusätzlicher Vorteil: So können die Kinder sich während der Fahrt ansehen.

Genormtes Verfahren vereinfacht Befestigen des Sitzes

Beide Sitze sind mit dem System Isofix befestigt. Dieses genormte Verfahren, das inzwischen in vielen Autos vorhanden ist, macht den Einsatz leicht, weil Befestigung von Sitz und Auto gut zueinander passen. Sara Bär demonstriert es: „Wenn es ,klack‘ macht und die Markierung am Sitz grün zeigt, ist der Sitz fest.“

Schließlich Holger Brunner erwähnt noch die einfachen Sitzerhöhungen für ältere Kinder ab 1,25 Meter und 22 Kilo, die es für vergleichsweise kleines Geld zu kaufen gibt: „Sie sind ein Kompromiss“, sagt er. Aber, so warnt er: „Bei einem Seitenaufprall werden die Kinder im Auto hin- und hergeworfen.“ Kindersitze mit Rücken- und Seitenpolstern seien wesentlich sicherer.