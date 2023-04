Remscheid-Show kommt in Remscheid nicht an

Der Auftritt der Burghofbühne Dinslaken hatte große Erwartungen geweckt.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Willkommen im wunderbaren Remscheid“, steht es auf der mit Palmen geschmückten Anzeigentafel auf der Bühne des Teo Otto Theaters geschrieben. Die Burghofbühne Dinslaken hatte unter der Überschrift „Berlin kann jeder, Remscheid muss man wollen“ zur großen Kleinstadt-Show eingeladen und wollte wissen, wie es sich eigentlich in einer mittelgroßen Stadt in unserem Land lebt.

„Wir präsentieren kein Theaterstück, besetzen keine Rollen, sondern haben eine etwas verpeilte Theatertruppe zusammengestellt. Wir stellen Fragen, laden zu Talks ein, wollen Sie mitnehmen in andere Städte und nehmen uns nicht so ganz ernst“, so schilderte zu Beginn Mirko Schombert, Regisseur und Intendant der Burghofbühne, wie der Abend ablaufen soll. „Es geht uns aber auch nicht darum, Ihnen zu erklären, wie ihre Stadt funktioniert“, versicherte er.

Das hätte wohl auch kaum geklappt. Denn die Idee zu dieser Show war zwar ausgezeichnet, die Umsetzung gelang aber nicht. Denn nicht nur, dass sich der Abend arg in die Länge zog. Was sich auf der Bühne abspielte war weder erkenntnisreich noch originell.

Remscheid-Show: Die erste Szene war amüsant, danach ging es bergab

Amüsant war noch die erste Szene. Ensemblemitglied Norhild Reinicke kam mit dem natürlich verspäteten Zug aus Berlin in Remscheid an. Auf der Leinwand sah man sie übers Bahnhofsgelände eilen – auf der Suche nach der nächsten U-Bahn. Oder wenigstens nach einem Taxi. Und als sie gegen 20 Uhr endlich auf der Bühne stand und ihr der Moderator zum runden Geburtstag gratulierte, da stimmten die Gäste im Saal spontan ein Geburtstagsständchen an. „Wie lieb“, bedankte sie sich und begann gleich mit einem Lobgesang auf ihre Heimat Berlin. Sowohl dabei, als auch beim anschließenden Blick auf die Provinz wimmelte es allerdings von altbekannten Klischees: „In der Provinz werden die Bordsteine abends hochgeklappt, während in der Metropole der Bär bis morgens tanzt“, hieß es da unter anderem.

Dann sollte im Backstage-Bereich als typische Remscheider Spezialität Reibekuchen zubereitet und von den Gästen verkostet werden. Was allerdings nicht klappte. Hervorragend klappte hingegen der Showtanz der jungen „Beat Hunters“, die im Remscheider „Studio B“ trainieren und eine coole Hip-Hop-Tanzeinlage zeigten. Erster Talkgast war dann Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weiß, der sich fragen ließ, ob er schon immer Politiker hat werden wollen. „Wie heißt eine berühmte Persönlichkeiten aus Remscheid?“, wollte der Moderator außerdem wissen. Oder auch, welche Bäckereien oder Metzgereien die Remscheider am liebsten mögen.

Francesco Lo Pinto vom Vorstand der Remscheider Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, war als zweiter Gast geladen und erzählte, dass die Idee dazu nach einer Führung entlang der Stolpersteine, im Emma-Gymnasium entstanden war. 2017 gab es bereits die erste Ausstellung dort, ein Jahr später ist der Verein gegründet worden.

Die im Vorfeld geführten Interviews mit Remscheider Bürgerinnen und Bürgern, waren zu einer Toncollage zusammengeschnitten worden. Ensemblemitglied Jan Exner trug sie vor. Unterhaltsamer wäre es vielleicht gewesen, wenn man auf der Leinwand die Menschen gesehen hätte.

Remscheid-Show: Das sagen die Gäste über den Abend

„Ich fand die Überschrift zu diesem Abend spannend, habe mir aber was anderes darunter vorgestellt“, hielt Zuschauerin Angela Pistorius fest und fragte: „Warum war zum Beispiel der Oberbürgermeister der Talkgast? Den kennen die Remscheider doch.“ Auch Gundel Bornewasser zeigte sich enttäuscht: „Ich finde es langatmig und nicht gut recherchiert.“ Angelika Dörken schlug in die gleiche Kerbe: „Entweder lustig oder ernsthaft. Man hätte sich entscheiden müssen. Und wenn schon andere Städte vorgestellt werden, dann bitte nicht so langweilig.“

Demnächst

Mit dem 8. Philharmonischen Konzert der Bergischen Symphoniker geht es am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Teo Otto Theater weiter. Auf dem Programm steht Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5.