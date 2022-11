Service-Center ruft Bürger zurück

Remscheid. Am Donnerstag, 1. Dezember, startet das Angebot. Wer es nutzt, könne lange Wartezeiten in der Warteschleife der Telefonhotline vermeiden, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus: „Wer ab dem 1. Dezember länger als eine Minute nach Anruf warten muss und die Übertragung seiner Telefonnummer freigeschaltet hat, kann einen Rückrufwunsch hinterlassen und dann auflegen. Das Service-Center arbeitet die Rückrufwünsche nacheinander ab“, erklärt die Stadtverwaltung das Verfahren.