Seniorenkabarett gibt sich lustig, aber diesmal auch nachdenklich

Von Lena Spataro

Remscheid. Im Bergischen Land kommen die Kinder bekanntlich mit dem Regenschirm auf die Welt. Bei „Wein und Käse“ in der evangelischen Auferstehungskirche traten die Remscheider Schirmspitzen in Anlehnung an ihre verregnete Heimat daher mit Regenschirm auf die Bühne des Gemeindehauses.

Das Seniorenkabarett sorgte am Montagabend für viel Gelächter. Mit 180 Personen war der große Saal bereits vor Beginn gut gefüllt.

Für die Schirmspitzen war es der erste Auftritt bei „Wein und Käse“ nach der langen Corona-Pause. „Für mich geht es jetzt erst richtig los“, sagte Petra Kiesler, die den 2009 gegründeten Schirmspitzen erst im vergangenen Jahr beigetreten war. „Man ist nie zu alt, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe hier meine Leidenschaft entdeckt“, betonte die gebürtige Wipperfürtherin.

Werner Brück habe sie beim Gesangsunterricht kennengelernt. Die Liebe zur Musik verbinde die ganze Gruppe. Eine Gesangsausbildung haben jedoch nur Kiesler und Brück. Mit Christel Völker und Mitbegründer Dieter Janke war das Ensemble gestern komplett. Das fünfte Mitglied, Michael Schmidt, konnte aus persönlichen Gründen nicht dabei sein. Dafür sang die übrige Gruppe sein eigens geschriebenes Remscheid-Lied zu seinen Ehren. Währenddessen ging vor den großen Fenstern die Abendsonne unter. Käseplatten und Weinflaschen wurden gleichzeitig leerer.

Dem Ukraine-Krieg wurde ein eigenes Lied gewidmet

Neben beliebten und lustigen Stücken wie dem Sketch über den Kurort Remscheid – von Dieter Janke als Fritz Fischer mit Baskenmütze verkleidet – gab es dieses Mal auch Themen zum Nachdenken. Dem aktuellen Krieg wurde beispielsweise ein eigenes Lied gewidmet, während Bernhart Rautzenberg von der Diakonie die Flügelbegleitung übernahm.

Eine positive Sache hat die Corona-Pause für die Diakonin Andrea Fabris letztendlich doch hervorgebracht. „Die Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen werden wir beibehalten“, so Fabris. Damit könne das Team besser planen.