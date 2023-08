Was passiert, wenn ein Altenheim pleite ist?

Für den Ernstfall ist die Stadtverwaltung gewappnet. Einen akuten Problemfall gab es in Remscheid schon.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Die Stadtverwaltung zeigt sich für den Ernstfall gewappnet, dass ein Remscheider Altenheim in die Insolvenz geht. Dies ist die Kernaussage von Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne), der eine Anfrage der CDU zu diesem Szenario beantwortet. Ihre Ratsfraktion hatte sich nach einem „Notfallplan“ erkundigt.

Neuhaus verweist darauf, dass sein Team bereits Erfahrungen mit einem akuten Problemfall gesammelt hat. Quasi über Nacht wurde Anfang 2015 die Senioren Residenz an der Alleestraße von der Heimaufsicht geschlossen. Das Sozialamt musste von einer Minute auf die andere Unterkunft für zwanzig Bewohner finden. „Das hat durch das sehr solidarische Zusammenwirken unterschiedlicher Einrichtungen in Remscheid gut geklappt. Die Verunsicherung der älteren Menschen und ihrer Angehörigen war aber dennoch groß“, blickt er zurück: „Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben.“

Remscheid verfügt nach Verwaltungsangaben aktuell über 1172 vollstationäre Pflegeplätze in 15 Pflegeeinrichtungen. Ein weiteres Haus mit 80 vollstationären Plätzen befinde sich derzeit im Bau. Zusätzlich gibt es für pflegebedürftige Menschen zehn Wohngemeinschaften mit insgesamt 88 Betten.

96 Plätze waren Ende 2021 unbesetzt – auf dem Papier

Bei der letzten Abfrage Ende 2021 waren 96 Plätze unbesetzt – dieser Puffer war aber nur bedingt vorhanden. Teilweise hätten die Senioreneinrichtungen damals angegeben, dass wegen akutem Personalmangels nicht alle Betten belegt werden konnten. Das heißt: Sie stünden dann auch im Ernstfall nicht zur Verfügung. Thomas Neuhaus sieht derweil aber keinen Anlass zur Sorge, dass irgendwo in Remscheid eine Heiminsolvenz eintreten könnte. „Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine große Bedrohung gibt,“ sagt er. Grundsätzlich könne er die Ängste aber nachvollziehen.

Die Verwaltung listet in ihrer Antwort auf die CDU-Anfrage einen Maßnahmenkatalog von 16 Einzelschritten auf, mit denen sie die Notsituation nach einer Heimschließung bewältigen will – von der Einrichtung eines Krisenstabs bis zur schnellen Information an die Feuerwehr, die für den Krankentransport sorgen muss. Das weitere Spektrum reicht von der Reaktivierung von Doppelzimmern und Notunterbringungen in Remscheider Einrichtungen bis zum Kontakt zu Krankenhäusern, die vorübergehend Betten zur Verfügung stellen könnten. „Wir würden niemanden alleine lassen“, erklärt Neuhaus, der hinzufügt, dass im Falle einer Heimpleite mehr Zeit bleibe als im Fall von akuten Pflegemängeln – wie bei der Schließung an der Alleestraße vor acht Jahren: „Bei einer Insolvenz kann der Betrieb ja zunächst weiterlaufen.“ Allerdings müsse es eine qualifizierte Leitung für das Heim geben.

Für den Dezernenten ist insgesamt „zu viel Druck im System“. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen streben die Einrichtungen Vollbelegung an und könnten dadurch nicht die Reserven vorhalten, die wünschenswert wären – auch vor dem Hintergrund, dass die Personaldecke oft sehr dünn ist. Daran etwas zu ändern, sei das Gebot der Stunde. „Ich bin sehr dafür, dass ausländische Fachkräfte gezielt angeworben werden“, nennt Neuhaus neben der verstärkten Ausbildung junger Menschen eine Möglichkeit, das Problem zu beheben.

Und es wird sich vermutlich weiter zuspitzen. Denn in einigen Jahren kommen viele Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen in ein Alter, in dem sie zunehmend auf Pflege angewiesen sein werden, führt Thomas Neuhaus an: „Deswegen bin ich froh, dass in Remscheid weitere Altenheime entstehen beziehungsweise gebaut werden sollen“, sagt er: „Denn der Bedarf dafür wird ganz sicher weiter wachsen.“ Die nächste Altenheimplanung kündigt er für 2024 an.

Thema im Seniorenrat

Der Seniorenrat wird sich am nächsten Mittwoch, 16. August, mit dem Thema befassen. Er tagt unter dem Vorsitz von Gundula Michel (CDU) ab 10.30 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses. Ebenfalls auf der Tagesordnung: fehlende Barrierefreiheit an den Remscheider Bushaltestellen, Sachstand zum Hitzeaktionsplan und die Wochen der älteren Generation, die vom 26. August bis 9. September vielfältige Freizeitaktivitäten bieten.