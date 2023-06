Erdbeersaison startet Mitte des Monats

Ein bisschen müssen sich die Erdbeerfans in der Region noch gedulden. Ab Mitte Juni will Gerhard Michels den Remscheiderinnen und Remscheidern das Leben aber wieder mit selbst gepflückten Früchten versüßen.

Kaltes und nasses Wetter sorgte in diesem Jahr für Verzögerung, aber jetzt sind die Erdbeeren reif. Wir haben alle Details zu Preisen und zum Selberpflücken.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Es wird ganz allmählich wärmer. Die Sonne zeigt sich immer häufiger und leitet den Sommer ein. Auch über den Erdbeerfeldern zwischen Bergisch Born und Lennep. Obstbauer Gerhard Michels aus Ennepetal freut sich, wie viele Remscheider Familien, auf die beginnende Erdbeersaison. Aber noch muss er beim Datum beschwichtigen: „Tja schade, das wird wohl noch etwa zwei Wochen dauern“, sagt Michels. Grund dafür: Lange spielte das Wetter nicht mit. Der Frühling sei zu nass und kalt gewesen, um die Erdbeeren in den Korb legen zu können, so Michels.

Das ideale Wetter für die süßen roten Früchte sei sonnig und warm. Gegebenheiten, die in diesem Jahr bisher noch zu selten vorzufinden waren: „Zwei Tage Schauer machen den Erdbeeren nichts. Bei längeren Regenphasen, wie wir sie im Frühjahr erlebt haben, sieht das schon anders aus“, erklärt Michels. Dennoch sei der Beginn der Saison jetzt zumindest absehbar. Beim Rückblick auf die vergangenen Jahre werden viele sagen: „Na endlich.“ Gerhard Michels gibt ihnen recht: „Verglichen mit den vergangenen drei Jahren sind wir diesmal zwei bis drei Wochen später dran.“

Die Remscheider Erdbeerfans werden sich also noch ein bisschen in Geduld üben müssen. Dann aber steht ihnen ein ganzer Monat Erdbeersaison bevor: „Unsere späteste Sorte wird bis circa Ende Juli erntebereit sein“, blickt der Obstbauer voraus. Noch eine gute Nachricht schickt er direkt hinterher: „Die Preise steigen im Vergleich zum letzten Sommer nicht.“ In Zahlen heißt das: 4,50 Euro kostet das Kilo Erdbeeren zum Selbstpflücken.

Auch Großkunden besuchen das Erdbeerfeld von Gerhard Michels

Hat man besonders viel Spaß an der Sache und nimmt über zehn Kilogramm mit vom Feld, sinkt der Preis pro Kilo auf 4,30 Euro. Für die, die dem Pflücken nicht zugetan sind und die Erdbeeren lieber direkt kaufen wollen, stünden selbstverständlich auch fertig verpackte Schälchen am Eingang bereit. Hier liegt der Preis bei 7 Euro pro Kilogramm – und verringert sich etwa bei fünf Kilo auf 5,50 Euro pro Kilogramm.

Auch Großkunden würden des öfteren bei Michels Erdbeerfeld vorbeischauen: „Es kommt sogar vor, dass wir die Erdbeeren plattenweise verkaufen. Kunden sind dann zum Beispiel Eisdielen“, sagt er. Auch dafür sei man aber beim Empfang gewappnet.

Warum das Selberpflücken nachhaltig ist

Viele kleine Erdbeerfans freuen sich auf den Beginn der Saison, weil dieser bedeutet: Endlich wieder naschen, direkt auf dem Feld. Können Fruchtliebhaber jedoch ein bisschen länger an sich halten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Verwertung. Ob auf Torten, als selbst gemachte Konfitüre oder in Cocktails: Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Die Empfehlung von Obstbauer Michels kommt dagegen ganz klassisch daher: „Erdbeeren mit Vanilleeis sind für mich noch immer das beste, was sich mit den Früchten anfangen lässt“, gibt er als Tipp mit auf den Weg.

Beim Thema Nachhaltigkeit steckt das Selbstpflücken auf dem Hof die Supermärkte ganz eindeutig in die Tasche. Lange Transportwege werden vermieden – und die Saisonalität der Früchte wird wertgeschätzt. Auch das ist ein Grund, warum sich das Erdbeerpflücken auf dem Hof zwischen Bergisch Born und Lennep in den vergangenen Jahren immer wieder großer Beliebtheit erfreute. „Zu Anfang der vergangenen Saison waren wir im Grunde sehr zufrieden“, sagt Gerhard Michels. Für diese Saison wünscht er sich eine ähnliche Resonanz der Besucher – und natürlich auf weiterhin gutes Wetter.

Anderer Standort zum Pflücken

Viele Remscheider wunderten sich kürzlich darüber, dass das Erdbeerfeld vom vergangenen Jahr noch brach liegt. Sorgen müssten sich die Remscheider Erdbeerfans aber keine machen: „Keine Angst“, beruhigt Gerhard Michels. „Das Erdbeerfeld liegt in diesem Jahr etwa 200 Meter weiter stadteinwärts, Richtung Lennep.“ Vor drei Jahren verschob sich das Pflücken in Richtung Bergisch Born. Nun kehre man wieder an den alten Standort zurück. So hofft der Obstbauer auf einen möglichst ertragreichen Sommer.