Sedanstraße: Einbahnstraße möglich?

Remscheid. Hier entsteht die neue ISS-Weltkita, Anwohner befürchten ein Verkehrschaos. In einem Antrag für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Süd am 1. Februar bittet das Bündnis, die Verwaltung zu prüfen, ob eine Einbahnstraßenregelung in der Wörthstraße, der Sedanstraße oder/und weiteren Straßen am Hohenhagen zur Verkehrsberuhigung beitragen kann, wie über die bisherigen Pläne hinaus für mehr Verkehrssicherheit im Bereich der neuen Kita gesorgt werden kann, ob zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten für Eltern geschaffen werden müssen und wie die Parksituation im gesamten Bereich des Hohenhagens zu verbessern ist. -mw-