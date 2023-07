Sebastian Baum muss sich mit Königswürde erst anfreunden

Der Schützenverein von 1816 krönt Regent mit dem 46. Schuss.

Remscheid. Um 16.47 Uhr fand das Königsschießen Montagabend ein unerwartet frühes Ende. Sebastian Baum holte den Holzvogel mit dem 46. Schuss aus elf Meter Höhe von seinem Gestell. Der 43-jährige Polizist konnte es kaum glauben. Von Jubel keine Spur, eher Schockstarre. Ungläubiges Raunen auch bei den 50 Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen, die auf der Schießanlage am Schützenhaus, unmittelbar neben dem Kirmestrubel. Auf Baum hätten sie nicht gesetzt.

Denn der hegte keine Ambitionen, seine Königswürden (2016/17) aufzufrischen. Wie beim Remscheider Schützenverein von 1816 üblich, schossen anfangs viele Teilnehmer mit, um den Kandidaten-Pool anzureichern und den Wettbewerb spannender zu machen. Die Kunst besteht darin, rechtzeitig auszusteigen. Vorsitzender Christoph Lange weiß aus 32-jähriger Schützenerfahrung: „Normalerweise wird es erst ab dem 60. Schuss kritisch.“

Aus der Entfernung war dem Holzbalken, auf dem der Vogel seine Flügel ausbreitete, vor dem entscheidenden Schuss nicht anzusehen, dass er durch vorhergehende Treffer einen entscheidenden Knacks hatte. Auch Sebastian Baums hatte zuvor geglaubt: „Mindestens 20 Schuss verträgt der Vogel noch.“ Die Gratulationscour hinterher trug er mit Fassung. „Ich nehme es, wie es kommt, und mache das Beste daraus. Ich weiß ja, dass ich Freunde und Helfer um mich herum haben werde.“ Zu denen zählen die drei weiteren Würdenträger, die zuvor mit dem Kleinkalibergewehr ausgeschossen worden waren.

Zum Vogel-Ensemble gehören Krone, Zepter und Apfel. Und die werden als Erstes in luftiger Höhe ins Visier genommen. Nils Wagner (Krone), Anja Wojcik (Zepter) und Nina Peiseler (Apfel) werden nun als Pfänderschützen federführend zu denjenigen zählen, die den Regenten und seine Ehefrau Monika in seinem Amtsjahr unterstützen werden. Auch das Adjutantenpaar Alexander und Tatjana Reinshagen steht dem frisch Inthronisierten zur Seite. Seinen Terminkalender wird Sebastian Baum den Repräsentationspflichten anpassen müssen. Das verlangt das Amt. Diese Woche fährt Baum mit seiner Familie in Urlaub. Danach wartet vom 21. bis 24. Juli der erste offizielle Termin, das Schützenfest in Hückeswagen.

Dort marschieren auch der König des Remscheider Schützenvereins oder seine Vertreter auf. Die landläufige Meinung, König oder Kaiser bedeutete einen tiefen Griff ins Portemonnaie, rückt Alexander Kreicker, 2. Vorsitzender gerade: „Finanziell ist die Königswürde absolut stemmbar, der Punkt ist, dass man das Jahr beruflich stemmen können muss. Denn es ist mir vielen Terminen und Vorbereitungen verbunden.“

An seinem grau-grünen Ornat trägt Kreicker einen von zahlreichen Orden, der zwar unbedeutend, aber bei den Schützen heiß begehrt ist, der sogenannte HighRisk-Orden. Er wird dem Zweitplazierten überreicht, derjenige, der den Schuss vor dem König oder Kaiser abgegeben hat. 2023 geht dieser an Volker Wojcik.

Sebastian Baum, im Verein auch Schießmeister und Hauptmannsadjutant, löst Kaiser Ingo Sondermann ab, der sich zweimal hintereinander die Krone gesichert hatte.

Wie schnell alles am Montag ging, belegen die anderen Ergebnisse, wo der Wettbewerb eine gewohnte Länge hatte. 81 Schuss hatte es gedauert, bis sich Sandra Vaupel unter 35 Teilnehmern als Bürgerkönigin durchsetzte, gar 121 Schuss brauchte es, bis beim Prinzenschießen (ab zwölf Jahre) Juliane Kirchner als Siegerin feststand. Nachdem sie sich schon im Vorjahr durchgesetzt hatte, darf sie sich Kronprinzessin nennen.

Nach dem Krönungsball am Montagabend endet das 207. Schützenfest Donnerstag mit dem internen Katerfrühstück. Seinen Kater hat Sebastian Baum da längst überwunden.

Mast löste das Scheibenschießen ab

Der Remscheider Schützenverein von 1816 hat 178 Mitglieder. Sein Königsschießen am Schützenhaus ist eingebettet in die vom Verein ausgerichtete, fünftägige Sommerkirmes auf dem Schützenplatz. Früher schossen die Mitglieder auf ihrem Schießstand auf Scheiben den König aus. Seit den 80er Jahren gibt es im Hof des Schützenhauses eine Tüv-geprüfte Vogelschießanlage mit einem elf Meter hohem Mast.