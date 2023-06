18 Monate Warten auf den Schwimmkurs

So ruhig geht es nur selten im Sportbad am Stadtpark zu. Nach den Sommerferien starten die nächsten Anfängerkurse. Für einen der begehrten Plätze müssen sich Kinder und Eltern oft in Geduld üben.

Remscheids Vereine haben immer noch lange Wartelisten für Seepferdchen-Anwärter. Das könnte auch auf lange Sicht so bleiben.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ruhige Minuten sind im Sportbad am Stadtpark häufig Fehlanzeige. Das Bad ist das einzige der Stadt, das die Vereine zur Schwimmausbildung nutzen können. Das Interesse am Schwimmenlernen ist auch nach der Corona-Pandemie ungebrochen. Schon vor der Einschulung wollen viele Mädchen und Jungen das Seepferdchen präsentieren können. Die Nachfrage ist so groß, dass für die Anfängerkurse in den meisten Fällen Wartelisten aufgestellt werden. Um für ihre Kinder Plätze zu ergattern, müssen die Eltern nicht selten sechs bis 18 Monate warten.

Insgesamt 78 Kinder trainieren zum Beispiel die Übungsleiter der Wassersportfreunde Remscheid (Waspo) derzeit in ihren Kursen. Hierbei gilt immer öfter die Devise: Früh übt sich. Bei den 78 Kindern sind nämlich die Teilnehmer der Wassergewöhnung vor dem vierten Lebensjahr noch gar nicht mit eingerechnet. Bereits hier sei das Interesse aber schon deutlich spürbar, merkt Sascha Popko, Geschäftsführer der Waspo, an. Ab vier Jahren können Schwimmanfänger dann das Seepferdchen-Abzeichen in den Kursen des Vereins erwerben.

Nicht nur im Kindergartenalter, auch Kinder in der Grundschule und Jugendliche benötigen Kurse

Die Zahlen der kommenden Kurse zeigen: Genau das wollen viele. Allein 27 vierjährige Jungen und Mädchen ziehen in den Kursen am Stadtpark ihre ersten Bahnen. Die größte Gruppe bilden die Fünf- bis Achtjährigen mit 33 Kindern. Hinzu kommen 18 Sechs- bis Zehnjährige, die während ihrer Grundschulzeit das Schwimmen erlernen wollen. Für Sascha Popko ist das ein Trend, der sich in der nächsten Zeit verstetigen wird: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren nachlässt“, blickt der Geschäftsführer voraus. Mehrfach hätten die Übungsleiter sogar Anfragen von Eltern von Kindern im frühen Jugendalter erhalten. „Diese in die bestehenden Gruppen zu verteilen, ist natürlich noch einmal eine ganz eigene Herausforderung“, berichtet Popko.

Jeweils eine Dreiviertelstunde werden die Gruppen zweimal in der Woche unterrichtet. Bei den Wassersportfreunden kümmern sich, je nach Teilnehmerstärke, bis zu drei Übungsleiter um den Fortschritt der Kinder in den Kursen. Da diese bis zum Maximum ausgelastet sind, haben die Trainer und Trainerinnen alle Hände voll zu tun: „Die Organisation der Anmeldezahlen durch Wartelisten ist alternativlos“, führt Sascha Popko aus.

Die Kurse sind ausgelastet, andere Angebote zum Schwimmen lernen werden in Remscheid aber nicht immer gut angenommen.

Die Situation sieht auch bei anderen Vereinen ähnlich aus: Die Kurse sind voll

Ähnlich gestaltet sich die Situation in der Schwimmschule des Remscheider Sportvereins (RSV). Auch hier können Kinder ihr Seepferdchen ablegen, ohne Mitglied im Verein zu sein. Der RSV nutzt, wie die Waspo, das Sportbad am Stadtpark für seine Einheiten. Der Platz auf einer Warteliste ist auch hier der Regelfall: „Teilweise waren wir bis zu einem Jahr ausgebucht“, sagt Peter Brinkmann. Daran ändere sich auch beim Ausblick auf die Kurse wenig, die nach den Sommerferien beginnen werden: „Die aller meisten Plätze sind bereits belegt, nur einige wenige sind noch frei“, weiß Brinkmann.

Der RSV schult Schwimmanfänger in Kursen mit je zehn Unterrichtseinheiten. Hier können sich Eltern und Kinder für den wöchentlichen Montagskurs oder für eine Frequenz von zwei mal 45 Minuten in der Woche, jeweils dienstags und donnerstags, entscheiden. Wie auch Sascha Popko berichtet Peter Brinkmann von ungebrochenem Interesse: „In den Wochen vor Kursbeginn erhalten wir täglich Anrufe mit Anmeldungswünschen.“

Kurse

Sowohl bei den Wassersportfreunden als auch beim RSV stehen nach den Sommerferien die nächsten Anfängerkurse auf dem Programm. Für das Seepferdchen ist die Vereinsmitgliedschaft bei beiden optional. Die Kurse werden jeweils gegen eine einmalige Gebühr angeboten. Nähere Informationen zu Kursbeginn und Preisen sind auf den Internetseiten von Wassersportfreunden und RSV zu finden:

www.t1p.de/ifoid

www.t1p.de/cqm9h

Kommentar von Lucas Hackenberg: Möglichst früh fördern

Es erfüllt die Kinder mit Stolz: Das Seepferdchen auf Badeanzug und Badehose ist ein besonderes Abzeichen. Eine gesamte Bahn mit 25 Metern Länge müssen Jungen und Mädchen zurücklegen, ohne sich am Beckenrand festzuhalten.

Deshalb ist das Seepferdchen nicht bloß ein schöner Aufnäher, sondern vor allem ein Zeichen von gewonnener Sicherheit. Badeunfälle sind nach Verkehrsunfällen die häufigste unfallbezogene Todesursache im Kindesalter. Auch wenn das Seepferdchen in keinem Fall die Aufsichtspflicht und Vorsicht der Eltern ersetzt: Das Abzeichen ist ein wichtiger Schritt im Lernprozess der Kinder.

Aus diesem Grund sollten Eltern ihren Nachwuchs möglichst früh fördern – und auch Plätze auf Wartelisten in Kauf nehmen. Übungsmöglichkeiten wie eine Wassergewöhnung für Kleinkinder, die Schwimmschule und letztlich auch das Schulschwimmen sorgen nicht nur für Freude bei Kindern und Farben auf der Badehose. Im Idealfall retten sie Leben.