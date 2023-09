Schwimmcontainer als Freibad-Ersatz

Abschiedsparty im Eschbachtal wegen Umbaus.

Von Lena Spataro

Remscheid. Nach einem Abschied fühlte es sich am Samstag im Freibad Eschbachtal nicht an. Dafür war die Stimmung zu ausgelassen. Fest steht jedoch, dass das Freibad nach diesem Wochenende für mindestens zweieinhalb Jahre wegen eines großen Umbaus nicht mehr öffnen wird.

Zur Abschiedsparty hatte das Sportamt unter Leitung von Martin Sternkopf und Sportdezernent Thomas Neuhaus deswegen ein Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammengestellt, unterstützt vom Förderverein. Die Spielstationen kamen bei den Kindern gut an. Insbesondere der Wurfstand, der Hüpfburg-Parcours und nicht zuletzt das Spaßbad wurden viel genutzt. Hingucker war ein historisches Karussell.

Nach dem Familienprogramm war Beachparty mit DJ Marcel Filodda angesagt. Deswegen nannte Stefan Grote, Vorsitzender des Fördervereins, den Platz vor den Schwimmbecken die „Spaßzone“. Die „Denkzone“ sei hingegen die bei der Fotoausstellung des Fördervereins gewesen. Dort konnten die Besucher die Entwicklung des Freibads anhand von historischen Fotos verfolgen.

Stadt sucht Flächen für das mobile Freibad

Die originale Badeordnung vom 19. März 1963 ist ebenfalls erhalten geblieben. „Die trat nach dem ersten Umbau des Freibads in Kraft“, erklärte Ulrich Hartung. Der Kassierer des Fördervereins hatte die Ausstellung gemeinsam mit seiner Frau und der Unterstützung der Stadt auf die Beine gestellt. Denn die Stadt gab einige Fotos aus dem Archiv hinzu. Am meisten hätten sich die Besucher jedoch für die neuen Umbaupläne interessiert.

„Die Remscheider sind sehr gespannt, was sich in Zukunft verändern soll“, sagte Hartung. Für den aufwendigen Umbau rollen die Bagger jedoch erst im nächsten Jahr an. Zuvor legt das Freibadteam selbst Hand an, um Geld zu sparen. Den Umbau bis 2026 über die Bühne zu bringen, halten sowohl der Förderverein als Martin Sternkopf vom Sportamt für realistisch. „Wenn die Zahnräder ineinander greifen“, betonte Sternkopf.

Während der Schließung des Freibades soll die Kräwi laut Thomas Neuhaus mehr Unterstützung erhalten.

Zudem ist ein Schwimmcontainer (12 x 3 Meter) für die kommende Freibadsaison geplant. Das mobile Freibad ist ein Modellprojekt des Landes NRW, das dem Schwimmbadsterben entgegenwirken und Kindern ans Schwimmen führen soll. Dazu gehören ein 24 Quadratmeter großer Wassertank, eine Dusche und eine Umkleide. Zurzeit sucht die Stadt nach einer geeigneten Stellfläche.