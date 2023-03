Schwierige Finanzierung für den Schnellbus nach Köln

Politiker hoffen auf Unterstützung aus der Domstadt. Grüne wollen für die Verbindung kämpfen.

Remscheid. Nachdrücklich warb Frank vom Scheidt (Bündnis 90/Grüne) für einen möglichen Schnellbus nach Köln, der zwischen Remscheid und der Domstadt ohne Halt hin- und her pendelt. „Dieser Bus ist eine große Chance. Denn eine direkte Zugverbindung nach Köln ist in diesem Jahrzehnt illusorisch“, erklärte er am Donnerstagabend im zuständigen Fachausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität. Mit einer Fahrzeit von gut 50 Minuten könnten die Passagiere ganz bequem die Metropole erreichen, wobei vom Scheidt damit rechnet, dass so manche Autofahrer den Busverkehr nach Köln für sich entdecken. Genau diese Prognose habe der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) getroffen, der die Linie ganz oben in seinem Vorschlagspaket für das Land Nordrhein-Westfalen sieht.

Bei der potenziellen Schnellbusverbindung X 56 gibt es aber einen Haken: Die Stadt Remscheid muss dafür pro Jahr deutlich über eine Million Euro aufbringen, obwohl es Förderungen gäbe. Deswegen gelte es, zusätzliche Einnahmequellen zu finden, wie Dezernent Peter Heinze (FDP) erklärte. „Ohne mehr Finanzmittel vom Land NRW wird das schwer umsetzbar sein“, erklärte er den Ortspolitikern mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Remscheid.

Eine Möglichkeit brachte Ausschussvorsitzender David Schichel (Bündnis 90/Die Grünen) ins Gespräch: Köln könnte sich an den Kosten beteiligen. „Schließlich besteht dortgroßes Interesse, das Hinterland, wie es dort genannt wird, anzubinden.“ So schlug er vor, mit den Verantwortlichen der Domstadt in den Dialog zu treten – und zunächst einmal in einem Brief, um Gespräche zu bitten. Dabei verwies die Stadtverwaltung aber auch darauf, dass es sehr wohl schon jetzt die Möglichkeit gibt, mit dem Nahverkehr von Remscheid aus Köln zu erreichen – allerdings per Zug mit Umsteigen im Solinger Hauptbahnhof. Je nach Verbindung betrage die Fahrzeit zwischen 54 und 69 Minuten. Ökologisch sinnvoller wäre der Schnellbus, argumentierte vom Scheidt. „Es dauert noch bis 2027/2028, dann erst kommen Batteriezüge zum Einsatz.“

Philipp Wallutat (FDP) sah das in einem etwas anderem Licht. „Zunächst einmal wäre die Bahn als Direktverbindung attraktiver, der Bus ist da eher zweite Wahl“, befand er. Dabei stellten sich aus seiner Sicht diverse Fragen: „Was ist machbar? Wie groß wäre die finanzielle Belastung?“

Und es komme noch ein weiterer Aspekt hinzu, wie Dezernent Peter Heinze erklärte. Die Finanzierung des Personennahverkehrs insgesamt müsse durch das Land neu geregelt werden. Die bisherige Finanzierung mit dem Stadtwerke-Verbund sei nicht mehr „zukunftsfest“ – auch im Hinblick auf den neuen Nahverkehrsplan, der weitere Belastungen nach sich ziehen könnte. Dennoch: Wenn es um den Schnellbus nach Köln geht, will Frank vom Scheidt die Flinte nicht ins Korn werfen. Er vertritt Remscheid in der Verbandsversammlung des VRR. „Wir werden um ihn kämpfen“, bemerkte er am Rande der Ausschusssitzung mit Blick auf die Beratungen zum städtischen Haushalt 2023/2024.