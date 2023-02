Schwerer Unfall auf der A1 sorgt für Stau

Einsatz

+ © Tim Oelbermann Ein Remscheider verlor die Kontrolle über seinen Wagen. © Tim Oelbermann

Am Freitagabend kam es auf der A1 zwischen Lüttringhausen und Remscheid zu einem Unfall.

Remscheid. Gegen 19.50 Uhr verlor ein Remscheider mit seinem Ford Focus RS in Fahrtrichtung Köln in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit hoher Wucht in die Leitplanke. Dabei riss die Stoßstange seines Wagens ab und blieb unter der Leitplanke stecken. Das Fahrzeug schleuderte noch einige Meter weiter.



Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr rückte mit ihrem Hilfeleistungszug aus. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Lüttringhausen wurde vor Ort von der Löscheinheit Lennep unterstützt.



In Fahrtrichtung Köln war während der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme nur eine Fahrspur befahrbar. Der Verkehr staute sich bis Ronsdorf. -to-

Blaulicht-Meldungen aus Remscheid