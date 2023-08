Gefährlicher Schulweg Birgden III: Warum alle warten - und nichts passiert

„Der Schulweg ist wirklich lebensgefährlich“, sagt der Bezirksbürgermeister. Eine Lösung für mehr Sicherheit ist nicht in Sicht - die Behörden warten seit Monaten gegenseitig aufeinander.

Remscheid. Seit Jahrzehnten schon sorgen sich die Anwohner der Ortschaft Birgden III in Lüttringhausen wegen des Schulwegs ihrer Kinder, die auf dem Weg zum oder vom Bus an einer unübersichtlichen Stelle die L157 überqueren müssen.

Seit zwei Jahren etwa beschäftigt sich inzwischen die zuständige Bezirksvertretung (BV) damit, hat die Verwaltung mehrfach aufgefordert, eine Lösung zu finden. In der letzten Sitzung wurde aber klar: Das könnte noch etwas dauern.

Wie berichtet arbeitet die Remscheider Stadtverwaltung an zwei möglichen Lösungsansätzen: Entweder soll ein stationärer Blitzer dafür sorgen, dass sich die Autofahrer an dieser Stelle an 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit halten, dafür hat Ordnungsamtsleiter Jörg Liesenfeld bereits die Säule ins Auge gefasst, die seit etwa zwei Jahren in Forsten steht, dort aber einen hohen Aufwand verursacht. Oder die Haltestelle soll aus dem unübersichtlichen Kurvenbereich verlegt werden. Um aber entscheiden zu können, welche von beiden infrage kommt, fehlt eine Information, auf die man derzeit noch wartet.

Das städtische Ordnungsamt muss von der städtischen Verkehrsplanung wissen, ob die Haltestelle an Ort und Stelle bleibt, denn ohne fehlt die Grundlage, um eine Geschwindigkeitsmessanlage aufzubauen. Die Verkehrsplanung kann das aber nicht alleine entscheiden, weil die Haltestelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt - und damit in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW.

In dem Bereich, für den die Stadt zuständig ist, gebe es schlicht keinen Platz, berichtete die Verwaltung der BV, es sei denn, man verlege die Haltstelle um mindestens ein, zwei Kilometer. Also sei man mit Straßen NRW im Gespräch. Bisher aber noch ohne Ergebnis. So lange der Landesbetrieb nicht reagiert, kann die städtische Verkehrsplanung nichts zur Haltestelle sagen, so lange kann das städtische Ordnungsamt nicht über den Blitzer entscheiden.

Landesbetrieb Straßen: Thema liegt seit 2022 dort

Der Landesbetrieb Straßen NRW bestätigt auf RGA-Anfrage, dass man an dem Thema dran sei. Die Regionalniederlassung Rhein-Berg stehe dazu schon seit vergangenem Jahr mit der Stadt Remscheid in Kontakt, berichtet Pressesprecher Rainer Herzog. Zum Stand des Verfahrens kann er allerdings keine Angaben machen, der zuständige Mitarbeiter sei derzeit nicht im Dienst.

Dass sich also wieder nichts tut, um den Schulweg der Birgden-Kinder sicherer zu machen, kam bei den Mitgliedern der BV naturgemäß nicht gut an: „Wechselseitiges Warten löst das Problem nicht“, sagte Sebastian Hahn (CDU). Die Anwohner liefen zu Recht Sturm. „Der Schulweg ist wirklich lebensgefährlich“, betonte Bezirksbürgermeister Jürgen Heuser (SPD): „Ich kann dafür garantieren, dass wir das immer wieder auf die Tagesordnung bekommen werden.“