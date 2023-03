Schulanmeldung: Gewissheit vor Ostern

Drei Schulen erhalten Pavillons, vier bilden Mehrklassen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Erstmals kommt es in Remscheid zu erheblichen Verzögerungen bei den Zusagen für Anmeldungen an den Grundschulen. Auf die Kritik daran aus den Reihen der Politik und Schülerelternvertretern antwortet Schuldezernent Thomas Neuhaus in einem Brief. Dass die Zuordnung aus dem Ruder gelaufen sei, habe zwei Gründe gehabt.

Zum einen sah sich der Fachdienst Schule im aktuellen Anmeldeverfahren mit einer noch nie dagewesenen Zahl von 63 Eltern konfrontiert, die sich trotz Schulpflicht nicht angemeldet hatten. „Durch diese enorme Anzahl von nicht erfolgten Anmeldungen konnte die schulscharfe Aufteilung der Kinder auf die Grundschulstandorte nicht vorgenommen werden, da unklar blieb, wie viele Klassen an den einzelnen Schulstandorten gebildet werden müssten“, entschuldigt sich Neuhaus. Bis heute fehlen noch 38 Anmeldungen, obwohl nach mehrfacher Mahnung das Jugendamt eingeschaltet worden war.

Mit Stand vom 27. März werden 1105 i-Dötzchen am 7. August eingeschult - es ist nach dem Vorjahr (1141) die zweithöchste Zahl in den vergangenen neun Jahren.

Durch die gestiegenen Einwohner- und Schülerzahlen ab 2015 sind nahezu an allen Grundschulstandorten Erweiterungsbedarfe erkannt worden. Durch Krieg, Flucht, Asyl, Geburtenrate und Zuzug sind 2022 die Bedarfe nach Schulplätzen im Primarbereich noch mal gestiegen. „Der Anstieg auf einem sehr hohen Niveau setzt sich im kommenden Schuljahr fort“, stellt Thomas Neuhaus fest. Die Stadt muss deshalb handeln.

Um mehr Platz für Erstklässler zu schaffen, werden die GGS Am Stadtpark, Reinshagen und die Förderschule Hilda-Heinemann bis zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 um Pavillons erweitert. Die GGS Am Stadtpark kann Schülerinnen und Schüler nach der vom Stadtrat beschlossenen Dreizügigkeit aufnehmen. Die GGS Hasten, Reinshagen, Siepen sowie Dörpfeld bilden je eine Mehrklasse im Bestand.

Dezernent Neuhaus kündigt an: „Es wird Abweisungen geben“

Vor den am Wochenende beginnenden Osterferien wurden die Eltern schriftlich informiert, ob der gewünschte Schulplatz angeboten werden kann. „Da nicht alle Schulen die Wunschkapazitäten erfüllen können, wird es leider schriftliche Abweisungen geben“, teilt Neuhaus mit. Bei einer Abweisung werden Schulen genannt, die Aufnahmekapazitäten haben.

Aufgrund der leidigen Erfahrungen wirbt die Stadt bei Elternbeiräten und –pflegschaften um Unterstützung für die Anmeldungen 2024/25: „Bitte sensibilisieren Sie mit der Stadt Remscheid Eltern in den Kitas, Schulen und Nachbarschaften, dass eine rechtzeitige Anmeldung der Kinder einen großen Beitrag für die rechtzeitige Anmeldezusage darstellt und dass das möglichst schnell, ohne mehrfache Aufforderung und möglichst lückenlos erfolgt.“